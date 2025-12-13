我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奧克拉荷馬雷霆以138：89狂勝鳳凰城太陽，贏下49分，不僅打破NBA盃歷史最大勝分紀錄，也送給太陽隊史最慘敗仗，並以24勝1敗的戰績追平2015-16賽季勇士創下的NBA開季最佳戰績。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季的奧克拉荷馬雷霆，正以近乎誇張的方式改寫人們對NBA強權的想像。截至目前，雷霆在前25場比賽繳出24勝1敗的驚人戰績，不僅追平2015-16年金州勇士「73勝9敗」賽季的同期開季紀錄，甚至被外界認為有機會直接超越那支歷史級球隊。前NBA球員傑夫·提格（Jeff Teague）近日就在《Club 520》Podcast中直言，這支雷霆的宰制力，甚至勝過當年的73勝勇士，原因是雷霆擁有霍姆格倫（Chet Holmgren）。提格在節目中明確表示，他指的不是杜蘭特（Kevin Durant）加盟後的勇士，而是那支靠著柯瑞（Stephen Curry）全票MVP、締造73勝傳奇的2015-16勇士。「我認為這支雷霆比那支勇士還要更具宰制力，」提格說道，「SGA和柯瑞可以互相抵消，他們得分方式不同，但都能得分；威廉斯（Jalen Williams）和湯普森（Klay Thompson）也一樣。但真正拉開差距的，是霍姆格倫。」提格進一步指出，雷霆的優勢不只是明星對位，而是在整體深度與年齡結構上。「我知道伊古達拉（Andre Iguodala）和李文斯頓（Shaun Livingston）當年很重要，但他們已經年紀偏大了，」提格表示，「雷霆的輔助戰力不只更年輕，還更全面。」雷霆之所以被認為比「16勇士」更可怕，關鍵原因在於幾乎沒有明顯破口。數據面上，雷霆目前在進攻效率、防守效率、淨勝分、節奏控制等多項指標皆名列聯盟前五；更誇張的是，他們是在威廉斯僅出賽6場的情況下完成這一切。威廉斯在手腕傷勢復出後迅速找回狀態，近期對爵士就繳出25分、8助攻的表現。此外，雷霆在NBA盃8強戰中，甚至以49分之差血洗太陽，再度證明他們的統治力。雷霆的恐怖之處，還不只在當下。總管普雷斯蒂（Sam Presti）多年累積的選秀資產，正讓這支球隊幾乎立於不敗之地。雷霆仍握有包括快艇在內的多枚無保護首輪籤，未來甚至可能將 AJ Dybantsa、Darryn Peterson、Cameron Boozer 等頂級新秀加入這套已經冠軍等級的陣容。即便未來勢必面臨豪華稅壓力，但聯盟普遍認為，雷霆的「王朝窗口期」才剛開始。目前雷霆已被視為NBA盃奪冠最大熱門，也被不少球評視為六月再次舉起奧布萊恩盃（Larry O’Brien Trophy）的頭號候選。是否能打破勇士73勝紀錄仍存在變數，但可以確定的是——這支雷霆，已經不只是「很強」，而是正站在歷史門檻之前。而正如提格所說的那樣：「這是一支我從2016年勇士之後，從未見過的統治級球隊。」