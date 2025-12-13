我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺迎來重大利多。根據ESPN記者Shams Charania取得的消息指出，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）極有可能在明晚的NBA盃四強戰中復出，於拉斯維加斯對決奧克拉荷馬雷霆。最終是否登錄上場，將在今天球隊練習結束後正式確認。文班亞馬自11月14日因小腿拉傷缺陣至今，已錯過將近一個月賽事。不過隨著恢復狀況明顯好轉，馬刺教練團對他的復出態度逐漸轉為樂觀。在馬刺於NBA盃8強戰擊敗洛杉磯湖人後，總教練強森（Mitch Johnson）就曾透露，文班亞馬有機會在本周末歸隊。「非常有可能，」Johnson表示，「他今天的狀況很好，早上進行了一次強度很高的訓練，接下來要觀察他隔天的身體反應。」強森也透露，文班亞馬已在週三完成高強度訓練，並在對湖人之戰前的賽前熱身再次上場活動，且小腿並未額外包紮或保護，顯示傷勢恢復進展順利。即便少了這位攻守中樞，馬刺仍成功挺過這段賽程，在文班亞馬缺席期間繳出9勝3敗的成績，整體戰績來到17勝7敗，暫居西區第5。其中，2024-25年度新人王卡斯特（Stephon Castle）扛起更多責任，在擊敗湖人的比賽中，繳出30分、10籃板、6助攻的全能數據；福克斯（De’Aaron Fox）攻下20分，強森（Keldon Johnson）則從板凳貢獻17分，展現馬刺輪換陣容的厚度。「Victor一定會告訴你，我們是一支很有深度、強調團隊的球隊，」強森說道，「他可能是最大的一塊拼圖，但要完成整幅拼圖，仍需要每一個人。」儘管本季只出賽一半左右，文班亞馬的影響力依舊驚人。2025-26賽季至今，他場均可攻下26.2分、12.9籃板、3.6阻攻，投籃命中率50.2%，得分與籃板皆寫下生涯新高，依然是聯盟最具宰制力的禁區存在之一。馬刺將在NBA盃四強戰中迎戰本季同樣氣勢如虹的雷霆，勝者將晉級下週二於拉斯維加斯舉行的NBA盃冠軍戰。另一場四強戰，則由紐約尼克對決奧蘭多魔術。若文班亞馬順利復出，這場比賽不僅是NBA盃門票之爭，也將是聯盟兩股新世代勢力的正面交鋒。對馬刺而言，最關鍵的拼圖，可能正好在最重要的時刻歸位。