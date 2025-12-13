金州勇士的補強方向愈來愈明確。根據《The Athletic》名記者Sam Amick最新報導指出，勇士對紐奧良鵜鶘側翼墨菲（Trey Murphy III）的興趣「早已不是秘密」，而隨著交易傳聞升溫，庫明加（Jonathan Kuminga）已被視為最關鍵的談判籌碼之一。
勇士的理想型側翼 墨菲成首要目標
報導指出，墨菲被勇士內部視為「完美拼圖」，這位25歲的側翼身高203公分、具備外線火力、無球跑動能力與防守彈性，能自然融入科爾（Steve Kerr）的體系，並在柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）身邊放大價值。
本季至今，25歲的墨菲場均可攻下21.2分、6.4籃板、3.6助攻，三分球命中率36.1%、每場出手7.5次，數據全面寫下生涯新高，被視為聯盟最具上升幅度的3D側翼之一。
勇士交易核心可能是庫明加＋選秀權
Amick在報導中直言，勇士若真要出手，勢必會圍繞庫明加打造交易包裹，但問題在於——鵜鶘如何評價這名23歲前鋒，目前仍屬「意見分歧」。「如果勇士想用庫明加換回墨菲，那麼關鍵就在於鵜鶘究竟多看好庫明加，」Amick寫道，「至少目前，聯盟內部回饋是好壞參半。當然，這個時節，本來就充滿煙霧彈。」
在薪資結構上，這筆交易具備可行性。墨菲年薪約2500萬美元，與庫明加今夏簽下的2250萬美元合約相近，勇士只需再補上一份合約即可完成配平，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）被點名為潛在的加碼人選。
傳聞中的交易版本
美媒模擬的其中一種方案如下：
勇士得到：Trey Murphy III
鵜鶘得到：Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski、2026、2028、2030年首輪選秀權（前20順位保護）
不過，報導也指出，若鵜鶘進一步索要更多資產（例如再加一枚首輪），那樣的代價通常只會保留「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等超級巨星等級，勇士未必願意承擔。
庫明加行情持續上揚，反觀庫明加近期處境卻略顯尷尬。他日前在對公牛的比賽中出現DNP-CD（教練決定未上場），引發聯盟關注，也讓外界質疑其在勇士體系中的未來定位。對此，總教練科爾並未否認交易可能性，僅表示希望庫明加「無論身在何處，都能成為最好的自己」，也強調教練團與總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在方向上保持一致。
依規定，庫明加要到1月15日後才具備交易資格。根據ESPN記者Shams Charania的說法，勇士屆時將正式聽取報價，並評估是否透過他的合約，進行更大規模的補強操作。
鵜鶘態度強硬 價格刻意拉高
另一位名記者Marc Stein也指出，鵜鶘對庫明加與瓊斯（Herb Jones）的要價「非常高」，目的在於直接勸退試探性詢價。但在鵜鶘戰績低迷（4勝22敗）的背景下，聯盟普遍認為，他們終究會成為交易市場的核心角色之一。
消息來源：The Athletic
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，墨菲被勇士內部視為「完美拼圖」，這位25歲的側翼身高203公分、具備外線火力、無球跑動能力與防守彈性，能自然融入科爾（Steve Kerr）的體系，並在柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）身邊放大價值。
本季至今，25歲的墨菲場均可攻下21.2分、6.4籃板、3.6助攻，三分球命中率36.1%、每場出手7.5次，數據全面寫下生涯新高，被視為聯盟最具上升幅度的3D側翼之一。
Amick在報導中直言，勇士若真要出手，勢必會圍繞庫明加打造交易包裹，但問題在於——鵜鶘如何評價這名23歲前鋒，目前仍屬「意見分歧」。「如果勇士想用庫明加換回墨菲，那麼關鍵就在於鵜鶘究竟多看好庫明加，」Amick寫道，「至少目前，聯盟內部回饋是好壞參半。當然，這個時節，本來就充滿煙霧彈。」
在薪資結構上，這筆交易具備可行性。墨菲年薪約2500萬美元，與庫明加今夏簽下的2250萬美元合約相近，勇士只需再補上一份合約即可完成配平，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）被點名為潛在的加碼人選。
傳聞中的交易版本
美媒模擬的其中一種方案如下：
勇士得到：Trey Murphy III
鵜鶘得到：Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski、2026、2028、2030年首輪選秀權（前20順位保護）
不過，報導也指出，若鵜鶘進一步索要更多資產（例如再加一枚首輪），那樣的代價通常只會保留「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等超級巨星等級，勇士未必願意承擔。
庫明加行情持續上揚，反觀庫明加近期處境卻略顯尷尬。他日前在對公牛的比賽中出現DNP-CD（教練決定未上場），引發聯盟關注，也讓外界質疑其在勇士體系中的未來定位。對此，總教練科爾並未否認交易可能性，僅表示希望庫明加「無論身在何處，都能成為最好的自己」，也強調教練團與總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在方向上保持一致。
依規定，庫明加要到1月15日後才具備交易資格。根據ESPN記者Shams Charania的說法，勇士屆時將正式聽取報價，並評估是否透過他的合約，進行更大規模的補強操作。
鵜鶘態度強硬 價格刻意拉高
另一位名記者Marc Stein也指出，鵜鶘對庫明加與瓊斯（Herb Jones）的要價「非常高」，目的在於直接勸退試探性詢價。但在鵜鶘戰績低迷（4勝22敗）的背景下，聯盟普遍認為，他們終究會成為交易市場的核心角色之一。