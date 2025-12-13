我是廣告 請繼續往下閱讀

▲強打三壘手Alex Bregman休賽季成為自由球員，目前仍在FA市場等待試身價。（圖／美聯社／達志影像）

▲多倫多藍鳥球星比薛特（Bo Bichette）成為今冬自由市場最炙手可熱的內野手之一。（圖／美聯社／達志影像）

「和製重砲」村上宗隆休賽季提出入札，正式挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），雖然引起多隊網羅的興趣，但至今仍為確定下一戰情歸何處，距離談判截止日僅剩下10天。大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）分析，村上的市場與FA選手布萊格曼（Alex Bregman）、比薛特（Bo Bichette）重疊，在2人動向尚未明朗前，牽動村上的談約進度。現年25歲的村上宗隆，2度獲得中央聯盟MVP（最有價值球員），並4度入選全明星。本季因腹斜肌拉傷僅出戰56場，但仍繳出22支全壘打、47分打點，打擊率2成績73。2022年，村上宗隆單季56轟打破王貞治保持的日職本土球員紀錄，並成為日職史上最年輕三冠王。在央聯8個賽季，村上共出賽892場，敲出246轟、647分打點，生涯打擊率2成70。村上在11月8日提出入札申請，正式挑戰大聯盟，各隊可以在這45天的期限與村上自由接洽，期限至12月23日台灣時間上午6點，今日進入倒數10天，村上仍未選擇下家。對此，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）分析，村上目前在自由市場上還未啟動的原因。摩洛西指出，村上與從紅襪隊成為FA的內野手布萊格曼，以及從藍鳥隊成為FA的內野手比薛特的市場重疊，在這2位地位更高的內野手尚未確定合約前，也連帶影響到村上的談約進度。摩洛西表示，「之前紅襪、水手、老虎、費城人、大都會、藍鳥、海盜等許多球隊都被認為對村上有興趣。但如果布萊格曼無法在年底前確定合約，各球團即使要評估是否成功簽下布萊格曼，然後再轉向村上，也只剩下10天的期限了。」另一方面，美媒《Sporting News》則指出，「許多球迷都在問村上的進展如何，但時間仍然充裕。市場很快就會活躍起來。」不過據日媒《體育報知》昨日報導，大都會隊目前在村上的爭奪戰中取得領先地位，合約有望飆升至1億美元（約合新台幣31.1億），有極高機率打破大聯盟日本內野手合約紀錄。