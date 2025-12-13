我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）亞特蘭大老鷹隊強森（Jalen Johnson）今（13）日在與底特律活塞隊的比賽中，創下連續3場大三元，成為隊史第1人。不過強森的大三元對老鷹隊的幫助並不大，下半場遭活塞隊拉開，終場就以115：142落敗，吞下最近5場的第4敗。近況火燙的活塞隊，上半場僅領先老鷹隊9分，不過在易籃後，活塞隊掌握了攻防兩端，第3節僅讓老鷹隊拿下19分、命中率2成73，自己則是以5成83的命中率，攻下35分，也順勢將比賽拉開，終場就以142：115輕取老鷹隊，奪下近7場比賽的第6勝。此役活賽隊共有7人得分上雙，且有12人至少得7分，追平2018-19年賽季的公鹿隊以及2021-22年賽季的馬刺隊所共同保持的NBA紀錄。此役的另一個焦點，則是老鷹隊的強森（Jalen Johnson），此役他攻下19分、11籃板以及11次助攻，連續3場拿下大三元，為老鷹隊史第1人，亦是本季第2位連3場大三元的球員。強森本季已經完成5次大三元，打破布瑞奇斯（Bill Bridges）在1969-70球季創下的隊史紀錄。強森連續15場至少得7分、7籃板以及7助攻，為NBA史上第5人，前4位分別是羅伯森（Oscar Robertson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、約基奇（Nikola Jokic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。另外，老鷹隊亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）此役貢獻了22分，雖然老鷹隊上半場僅落後9分，若不是沃克個人獨得20分，分差可能會更大。