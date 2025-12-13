我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼新賽季開季表現略顯起伏，一度引發外界揣測是否會提早調整陣容。不過，根據《The Athletic》名記者Sam Amick的分析，灰狼高層目前並未陷入恐慌，而是選擇延續一貫的審慎節奏，在不影響長期競爭力的前提下，為愛德華茲（Anthony Edwards）尋找潛在幫手，其中芝加哥公牛後衛懷特（Coby White）被點名可能成為愛德華茲的後場搭檔。灰狼在連兩季打進西區決賽後，本季前18場僅拿下10勝8敗，直到近期才回穩，近6戰贏下5場，戰績提升至15勝9敗，暫居西區第6。對於一支以爭冠為目標、且以愛德華茲為建隊核心的球隊而言，這樣的表現雖稱不上理想，但並非陌生情境。事實上，灰狼上季在同樣的24場時間點僅有13勝11敗，最終卻在下半季全面起飛。因此，內部普遍認為，沒有必要因為短期波動就倉促出手。儘管如此，灰狼總管康奈利（Tim Connelly）向來以積極著稱。無論是2022年力排眾議換回戈貝爾（Rudy Gobert），或是今年夏天曾深入評估杜蘭特（Kevin Durant）的交易可能性，Connelly幾乎從不缺席重大討論。近期，灰狼也被點名曾關注莫蘭特（Ja Morant）的動向（儘管實際成行機率不高），而在更具體的層面上，補強控球後衛 被視為灰狼潛在調整方向之一。《Chicago Sun-Times》近日披露，灰狼曾向芝加哥公牛詢問後衛懷特的交易可能性。隨後，《The Athletic》記者 Jon Krawczynski 補充指出，目前雙方「並沒有實質談判在進行中」。灰狼內部消息也證實，球隊確實對懷特抱持興趣。25歲的懷特具備外線火力與持球進攻能力，能在進攻端分擔愛德華茲的壓力，理論上符合灰狼需求。不過，交易難度同樣明顯。懷特本季年薪僅1280萬美元，但合約將在季後到期，且被普遍預期會在休賽季尋求大幅加薪。目前的「短約」狀態，導致雙方在資產評價上存在落差，也讓交易進展受阻。報導指出，若灰狼在2月交易截止日前再次出現戰績低潮，相關討論勢必升溫。而以康奈利的行事風格來看，他向來不排斥在關鍵時刻接起電話、重新評估市場。總結而言，灰狼目前仍以穩定為優先，但在幕後，為愛德華茲尋找合適支援的準備從未停下。懷特只是其中一個被點名的名字，真正的關鍵，或許取決於未來一個月灰狼的戰績走向。