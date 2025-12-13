韓國音樂盛事《第40屆金唱片獎》今（13）日上午11點30分於ibon售票系統正式開賣，不過開賣後卻陸續傳出災情，不少歌迷反映卡在「轉圈圈」畫面遲遲無法進入購票頁面，引發不滿聲浪，甚至有粉絲提前一小時開始排隊，仍舊顯示要排25分鐘，最後還沒排到就賣完，讓不少歌迷直呼：「排到懷疑人生！」
提前1小時排隊仍失敗 歌迷直呼心態崩潰
有讀者向記者透露，自己依照官方指示，於上午10點30分準時進入 ibon「虛擬等候室」排隊，原以為搶得先機，沒想到11點30分系統隨機分配序號後，畫面卻顯示仍需再等候約25分鐘。「等於我前面已經排了一個小時，開賣後還要繼續乾等，結果畫面一直轉圈圈，最後連票的影子都沒看到。」該名歌迷無奈表示，最終在尚未成功進入選位頁面前，門票就已顯示完售，讓人直呼「排到懷疑人生」。
記者實際進入 ibon 售票系統測試後發現，無論是在10點半後提早進入等候室，或是在11點30分開賣後才登入，頁面幾乎都停留在流量控管的轉圈圈畫面，長達20分鐘以上仍無法進入選位流程。部分情況甚至出現被強制導回首頁，必須重新排隊的狀況，讓整體購票體驗相當不順暢，也讓不少歌迷質疑系統是否已達負荷上限。
實名制加限購本就難搶 系統塞車更添焦慮
本屆金唱片獎門票全區採實名制，每人限購2張，加上出席與入圍卡司陣容堅強，開賣前就被粉絲視為「硬仗中的硬仗」。如今再遇上售票系統嚴重塞車，不少歌迷即使耐心等待，仍只能眼睜睜看著門票售罄，徒留轉圈圈畫面。隨著 ibon 官網顯示門票已全數完售，歌迷間也瀰漫著無力感與失落情緒。
《第40屆金唱片獎》確定於2026年1月10日（星期二）下午5點30分在台北大巨蛋舉行，票價共分7個級距，最低為2980元、最高8980元，售票平台為ibon。儘管今日開賣狀況引發爭議，但活動本身仍備受期待，包含多組韓流人氣團體與重量級頒獎嘉賓皆將來台，後續是否釋出票券，仍有待主辦單位進一步公告。
📌「第40屆金唱片獎」活動資訊：
活動日期：2026年1月10日（星期二）17：30
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
開賣時間：2025年12月13日（星期六）11：30
售票系統：ibon
金唱片18組出席名單
金唱片40組入圍名單
金唱片5組頒獎人名單
資料來源：SuperDome 超級圓頂、ibon
