密爾瓦基公鹿與當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）傳出將分道揚鑣，關於字母哥交易案傳得火熱，但根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）於節目上爆料，關於字母哥交易案至今風聲四起，卻未有任何明確消息，主要原因就在於字母哥要價昂貴，至少是5張首輪起跳，急需字母哥加入的球隊，基本上都拿不出相對應籌碼，而最具本錢的強權紐約尼克、奧克拉荷馬雷霆，若迎來字母哥，現有陣容恐得拆解，因而也在觀望。公鹿目前立場便是，他們不會主動尋求交易字母哥，但也透露一點：除非他主動要求賣我，那麼一切都在商言談，因此關鍵在於字母哥本人態度。《The Athletic》知名記者Sam Amick就透露，字母哥目前仍未決定是否要續留公鹿，整體態度模稜兩可，受訪時表示無離開想法，但也要大家拭目以待，這樣反覆態度也讓有意爭取他的買家，持續處於觀望態度。關於字母哥為何無法下決定，除了無法割捨同隊的哥哥薩納西斯（Thanasis Anetokounmpo）之外，據傳他一直都相當滿意密爾瓦基小城市的生活步調，且他本人自12月3日右小腿拉傷後，得等到1月中才有望復出，因而還有更多時間設想未來去處。