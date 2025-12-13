我是廣告 請繼續往下閱讀

曾為臺灣寫下歷史，奪得巴黎奧運男子定向飛靶銅牌的射擊名將李孟遠，日前因誤用含禁藥成分眼藥水導致藥檢呈陽性，遭到禁賽處分。在禁賽期滿後，李孟遠已全面回歸訓練，他今（13）日出席宏道獎頒獎典禮時表示，自己已經調整好心態，禁賽期過後參加的第一個比賽會是明年1月底的卡達亞錦賽，同時全心備戰明年的名古屋亞運。李孟遠去年在巴黎奧運摘銅，成為臺灣史上首位站上奧運頒獎台的射擊選手，但今年卻因眼藥水誤觸禁藥規定，11月29日前都不能參加射擊練習，被禁賽至2026年1月7日。李孟遠坦言在這段時間只能進行身體協調訓練，一定多少有點「手癢」。不過，他也樂觀表示，解禁後在宜蘭靶場進行正常訓練，「回來到現在手感還是都保持得不錯。」回顧禁賽風波，李孟遠透露巴黎奧運後家中發生變故，因此影響眼睛狀況，導致誤用眼藥水。他將這段時間視為沉澱契機，讓自己從低谷中重新調整。「一開始心情也相當沮喪，」李孟遠坦言，但他很快轉換心態：「但人這一生就是會遇到起伏，老天爺可能給我什麼，也會讓我失去什麼，就重新調整好自己的心態，重新繼續加油。」隨著禁賽令解除，李孟遠的國際賽事日程也逐漸清晰。他預計將在明年1月底參加卡達亞錦賽，接著以賽代訓方式投入世界盃等國際賽事，力求在賽事中找回最佳狀態與比賽節奏。李孟遠的目標相當明確，就是要鎖定衝擊名古屋亞運的獎牌。這場禁藥風波，雖然是生涯中的一段挫折，但也讓這位奧運銅牌得主以更堅韌的姿態，再次瞄準國際頂尖賽場。