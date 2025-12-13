我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽將於3月揭開序幕，儘管目前陣容仍未定，但日媒「Sportsnavi」近期邀請諸多評論家，分享日本隊選人標準，傳奇名宿、前軟銀左投和田毅就分享自己的14人投手名單，欽點山本由伸、菊池雄星、今永昇太和菅野智之擔任4位先發投手，效力紐約大都會的強投千賀滉大、今井達也則是備位先發。在和田毅的14人名單中，先發投手有4位，分別是山本由伸、菊池雄星、今永昇太和菅野智之，全數都是效力於大聯盟的強投，剛好2右投2左投，備位先發同樣有4位，除千賀滉大、今井達也之外，還有日職日本火腿鬥士的伊藤大海與中日龍的高橋宏斗。由於這份預測為12月5日時統計，因而和田毅認為終結者會交給佐佐木朗希，並提到杉山一樹、松山晋也、大勢與平良海馬等4位日職終結者，會擔任中繼投手或佈局投手。和田毅分享選才標準，提到WBC戰場要跟不少大聯盟球星對決，選進的投手們必須能夠有效地運用快速球和垂直方向的下墜球。「即使在大聯盟，高角度的四縫線快速球，最近也越來越受歡迎，因此在選擇中繼投手時，我特別關注那些擁有強勁高角度快速球的投手。」此外，關於聖地牙哥教士後援松井裕樹的定位，和田毅也提供想法，「人們通常認為左投更擅長使用滑球、二縫線和變速球，但松井能夠有效地運用指叉球。目前來說，他是中繼陣容中唯一的左投，我想要補一位進來，但一時想不出合適的人選。」和田毅還考慮過將西武獅的隅田知一郎納進名單，但考量到他非專職救援投手，且若設定上述大聯盟球星都會參戰前提下，「隅田想要脫穎而出就有點難了。」山本由伸（MLB洛杉磯道奇）佐佐木朗希（MLB洛杉磯道奇）菊池雄星（MLB洛杉磯天使）今永昇太（MLB芝加哥小熊）千賀滉大（MLB紐約大都會）菅野智之（MLB巴爾的摩金鶯）松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）杉山一樹（NPB福岡軟銀鷹）伊藤大海（NPB日本火腿鬥士）今井達也（NPB埼玉西武獅）平良海馬（NPB埼玉西武獅）大勢（NPB讀賣巨人）髙橋宏斗（NPB中日龍）松山晋也（NPB中日龍）