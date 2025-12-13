我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲日籍強投今井達也透過入札制度挑戰大聯盟，吸引各隊競逐報價，費城費城人被評估是潛在最大買家之一。費城當地媒體「Liberty Line」也對爭取今井達也前景感到樂觀，因為他們發現今井達也近期於Instagram上默默關注王牌投手惠勒（Zach Wheeler）的帳號，惠勒妻子多米妮克也於前日上傳一張琳瑯滿目的日式甜點照片。「Liberty Line」於昨日報導今井達也關注惠勒一事，文中還分享關於多米妮克的動態，將兩者概念結合在一起，「更重要的是，在今井關注惠勒後不久，被稱為費城『第一夫人』的多米妮克也在她的Instagram，發布一張琳瑯滿目的日式甜點照片。」「這能作為今井加盟費城人證據嗎？當然不能。但說實話，在這樣的時間點，很難被簡單地歸結為巧合。」，「Liberty Line」也補充道，「如果費城人利用惠勒來招募今井，而『第一夫人』扮演文化橋樑的角色，這可能是促成大事件的第一步。」打從今井達也宣布挑戰大聯盟以來，「Liberty Line」就一直很支持費城人簽下他，「對費城人來說，簽下今井意義重大。後者完全符合總裁唐布羅夫斯基（Dave Dombrowski）所有要求：強力球威、高耐戰性、年輕，還能在季後賽中扮演核心先發，並填補蘇亞雷斯（Ranger Suarez）可能離隊空缺。」外媒「Sporting News」隨後跟進報導，表示今井達也只關注了少數幾位大聯盟球員，包含洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）、教士一哥小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）。「這些追蹤者並不能象徵今井的決定。但現實情況是，教士和海盜就現實層面很難簽下今井，洋基則對大手筆投資持謹慎態度，因而有些人認為費城人是今井最有可能的下家。」