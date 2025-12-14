我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步逐漸逼近，日本武士隊的投手名單備受矚目，而效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使隊的左投菊池雄星，也正式表態對參賽抱持高度意願。這不僅讓日本球迷期待他首度站上國際一級賽事舞台，更讓外界開始想像是否有機會在經典賽看到菊池與大谷翔平組成的「花卷東」連線正式成形？目前，已公開表態有意出戰WBC的日本旅美投手中，花卷東高中出身的只剩道奇隊球星大谷翔平。若菊池最終入選，兩人將有機會首度在國家隊層級、穿上同一件球衣並肩作戰。對此，花卷東高中監督佐佐木洋也充滿期待。菊池透露，日前與恩師餐敘時也聊到這個話題，「我們確實有聊到，如果真的成真就太好了，甚至還開玩笑說到時候要幫他準備好門票、好位子。」菊池雄星13日在岩手縣花卷市、自己設立的訓練基地「King of the Hill」公開自主訓練，並在受訪時談及明年3月登場的第6屆WBC。他坦言，儘管從學生時代到職業生涯，各層級都曾有「代表」的身分，但始終與國際主要賽事無緣。「小學、中學、高中、大學到職業，各種層級都有代表經驗，但到現在為止，卻一直沒有這樣的機會。」菊池直言，「所以我一直都抱著『希望棒球人生中至少有一次』的想法。如果有這樣的機會，我會很前傾、很積極地去思考。」34歲的菊池雄星，剛結束大聯盟第7個賽季、也是加盟天使隊的首個完整球季。他在2025年以先發身分出賽33場，投了178又1/3局，防禦率3.99，拿下7勝，並生涯第二度入選明星賽，整季穩定撐完整個先發輪值。若能順利披上武士隊戰袍，這位經驗豐富的左投，被視為日本隊爭取連霸不可或缺的戰力之一。對此，菊池雄星也毫不避諱自己的目標：「我認為目標只有世界第一。如果能為那個目標做出貢獻，我會非常開心。現在就是隨時準備好，等到被叫到名字的那一天。」談到目前的訓練狀況，菊池強調冬訓的重要性。他指出，現階段以重量訓練與身體輸出為主，全面提升力量與爆發力，並預計近期進入牛棚，強化速球品質。「棒球是夏天的運動，但我一直相信，冬天付出了多少，夏天就會反映多少成果。」菊池表示，希望在心、技、體三個層面全面升級，讓自己隨時處於可被徵召的狀態。