資深藝人賴佩霞的洋女婿日前在美國因換心手術失敗離世，年僅35歲。面對白髮人送黑髮人的至痛，賴佩霞徵求小女兒謝沛庭同意後，拍攝影片談論心情，說起女兒與女婿兩人短暫卻璀璨的緣分，她充滿感謝。她表示，這段關係讓她看見愛情的最高境界，「我很慶幸女兒在25歲那年遇見他，為此真的了解什麼是真愛。」
25歲遇見30歲的他 愛在已知中萌芽
賴佩霞表示，女婿是一個非常開朗、健康的陽光大男孩，但其實他從出生2個月大時，就發現患有先天性心臟病。35年的人生歲月中，頻繁進出開刀房，生命全是靠著醫療團隊與家人的愛支撐下來，「所以他是一個對這個世界充滿感謝的人，因為他知道自己的生命，是靠很多人的努力才有。」
「5年前，女婿認識我女兒時他30歲，我女兒25歲。」賴佩霞表示，這段戀情從一開始就不是無憂無慮的童話，「女兒在跟他相愛的那一刻起，就清楚知道他的身體狀況，也明白這段路可能隨時會面臨分離。但兩個年輕人沒有因為恐懼而退縮，反而是帶著『已知』的心情，全心全意地投入感情。」
看得到有形的終點 讓他們捨不得浪費時間爭吵
這段愛情最讓賴佩霞感動的地方，是兩人面對相處的智慧。她觀察，許多伴侶往往因為覺得來日方長，覺得關係會一直繼續下去，所以覺得罵一下、吵一下沒關係，「但對這兩個孩子而言，他們知道生命可貴。」賴佩霞表示，正因為他們看得到有形的終點，知道相聚的每一分秒都在倒數，所以更加珍惜。
從結婚到女婿離開的最後一刻，兩人之間充滿了陪伴和珍惜，賴佩霞形容：「他們在一起時的歡樂笑聲，從來沒有停過。他們捨不得把時間花在爭吵與冷戰上，而是選擇用盡全力去慶祝生命、去相愛。」
把主臥讓給岳母睡 他是全天下媽媽最期待的兒子
談起半子，賴佩霞滿是驕傲。她提到女婿非常孝順且仰慕她，每次看到她在Netflix電視劇《人選之人—造浪者》出現時都會笑得很開心。某次她去美國探望小倆口，他們甚至堅持把家中最好的主臥房讓給她睡，「我那時候說，不需要讓給我，房間還很多，但是他們就是要給我最好的。他很愛我，是每個當媽媽的人，都會期待有的兒子樣貌。」
女婿的心臟移植手術，原本是全家人帶著慶祝心情、希望能為他爭取新人生的一次努力，結果不如人意，但他留下的愛與溫暖卻未曾消逝。賴佩霞表示，現在全家人都在支撐彼此，度過這段傷心的歲月，「女兒跟我說，我可以跟大家分享女婿的故事，這樣他在天上一定會很開心。」
