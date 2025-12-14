我是廣告 請繼續往下閱讀

▲毛加恩與老婆曾痛失女兒，至今傷痛仍未撫平，當女兒突然癲癇發作，讓夫妻倆嚇壞，害怕再次失去孩子。（圖／毛加恩臉書）

球星毛加恩和設計師老婆羅雯2019年結婚，婚後育有一對兒女，日前1歲女兒Kyla染上腸病毒，且併發重症腦炎，住院治療多日才終於好轉。毛加恩今（14）日還原驚險過程，透露女兒突然癲癇發作，全身癱軟，讓夫妻倆嚇壞，毛加恩心有餘悸說：「（我）抱起她跑到街上看醫生，希望能救她。」更出現害怕再次失去孩子的恐懼。老婆羅雯則在限動透露，女兒是腸病毒重症併發腦炎，在加護病房治療數天後終於出院了。毛加恩透露兒子Noah兩週前發燒，喉嚨出現疑似腸病毒的症狀，趕緊進行隔離，很快就恢復健康。怎料，換女兒Kyla開始發燒，於是夫妻倆帶她去看醫生，在等待過程中，女兒突然跌倒，之後白眼翻到後腦勺，臉色變藍、身體變得很重，讓夫妻倆驚慌地尖叫。原以為女兒是被玉米噎到，但毛加恩把手放進Kyla嘴巴，試圖拿出食物，但女兒卻咬了他的手指，且情況未好轉，趕緊抱起她跑到街上看醫生，希望能救她，「我還沒意識到她並沒有窒息，是癲癇發作了」。毛加恩與老婆曾痛失女兒，至今傷痛仍未撫平，對此他也害怕再次失去孩子，坦言「從咖啡廳到醫生的路程，感覺就像一場馬拉松」，度過父母最恐懼的時刻，形容對父母而言就像是時間靜止了，滿腦子只剩下壞念頭。在醫院陪伴女兒的這段時間，他看了經文中的一句話，「我絕不會離開你，也不會丟棄你」，讓他從中獲得力量，表示為了孩子的健康，我願意做任何事，也感謝大家為Kyla祈福。