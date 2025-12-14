我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然美國職棒大聯盟（MLB）被公認為世界棒球的最高殿堂，但若談到國際賽場上的宰制力，日本才是真正的王者。根據外媒在冬季會議期間的觀察報導，日本隊之所以能在世界棒球經典賽（WBC）長期稱霸，關鍵不僅僅是擁有像大谷翔平這樣的超級巨星，更在於日本獨有的棒球文化與養成體系。日本武士隊監督井端弘和受訪時直言，日本球員從小養成的「贏球心態」，是他們與世界列強抗衡的最大武器。自2006年首屆經典賽開辦以來，日本隊是唯一曾在這項頂級賽事中奪下多次冠軍的國家，在過去五屆賽事中就包辦了三座金盃。面對即將到來的2026年經典賽，這支衛冕軍依舊被視為奪冠大熱門。雖然陣中擁有大聯盟與日本職棒（NPB）的頂尖球星，例如在2023年決賽「再見三振」楚奧特（Mike Trout）、勇奪MVP的大谷翔平，但井端弘和認為，明星光環並非日本隊強大的唯一理由。「我認為日本球員從很小的時候開始，就是用這種風格在打球，」井端弘和在奧蘭多舉行的冬季會議上透過翻譯表示：「你從很小就開始學習、接觸，隨著年齡增長不斷精進。那些基本功、那些棒球哲學，隨著球員成熟而深植人心，這大概就是日本在國際賽能如此成功的主因。」報導中特別點出，日本的「甲子園」高中棒球錦標賽，是球員養成的重要分水嶺。這項被視為日本業餘體育最高殿堂的賽事，以其極高強度的競爭與榮譽感聞名。年輕球員為了球隊勝利，往往願意毫無保留地犧牲奉獻。最著名的例子莫過於「平成怪物」松坂大輔。他在1998年夏季甲子園的八強賽中，前一天才完投148球，隔天竟然又在延長賽燃燒手臂，力投17局、用了250球。這種近乎瘋狂的拚戰精神，雖然在現代運動科學觀點下有待商榷，但也反映出日本球員對於「為團隊而戰」的榮譽感，這與後來披上國家隊戰袍時的心態如出一轍。「特別是高中生，我認為他們從小就被教導『如何去贏球』，」井端弘和說道：「他們將這種心態與思維一路帶進職業生涯，這對日本棒球的成功產生了巨大影響。」這種獨特的成功方程式難以複製，但世界各國都試圖效法。曾在2023年經典賽決賽敗給日本的美國隊高層也注意到，日本隊展現出的團隊凝聚力與一體感，往往是其他國家臨時組軍的代表隊所難以企及的優勢。