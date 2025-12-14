我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「小吳日常」是小吳在原頻道破百萬訂閱之際，為了回饋粉絲，給大家「免費的會員影片」，以分享為主題。（圖／小吳日常YT）

百萬YouTuber見習網美小吳，搞笑有趣風格，深受許多粉絲喜愛，除了擁有135萬人的頻道「見習網美小吳」，他在2021年也創立副頻道「小吳日常」，紀錄私下模樣，不定時更新已累積17.1萬人追蹤。怎料，今（14）日他突然在IG限動寫下：「出事啦！」原來他忘了「小吳日常」的頻道帳號、密碼。小吳經營YouTube頻道多年，以開箱、生活Vlog及實測影片等走紅，目前已突破百萬訂閱，2021年他創立副頻道「小吳日常」，透露因為很多粉絲想知道他私下都在幹什麼？是否會拍日常影片，因此在頻道破百萬之際，回饋粉絲，給大家「免費的會員影片」，以分享為主，目標是每週更新一支影片。然而，小吳今在IG限動上透露，自己完全忘了「小吳日常」的帳號與密碼，且一點頭緒都沒有，讓他崩潰說：「出事啦！17萬的YT帳號掰掰？」下一篇限動，他則PO出Google帳戶顯示「找不到任何帳戶」，讓小吳相當無奈。「小吳日常」影片風格相當多元，像是韓文猜歌、減肥紀錄、參加婚禮VLOG等等，觀看數相當不錯。如今頻道恐怕不見，網友們也紛紛幫忙想辦法，表示：「手機設定裡的密碼，是可以看到的嗎？」