台鋼雄鷹明年開始將無洋砲優惠，主砲魔鷹（Steven Moya）是否續約也成為焦點。對先發戰力薄弱的雄鷹而言，若繼續使用洋砲，僅靠2洋投難以維持住整季的先發投手輪值，若不與魔鷹續約，不僅火力減弱，也同時少了一位吸票機，這題讓雄鷹相當兩難。雄鷹今日在彰化舉辦公益棒球營，陳柏清、韋宏亮、曾昱磬等選手受訪都希望魔鷹能續留，更直言對球隊幫助非常大。雄鷹2024年升上一軍，作為中職新軍，前2年有多一位洋砲的優惠，找來具有大聯盟、日職經驗的重砲魔鷹，來台後魔鷹也沒讓球團失望，合計出賽204場，敲出228安、55轟，貢獻167分打點，打擊率2成99，是雄鷹不動第4棒，也成為陣中人氣球星。雄鷹在休賽季成功網羅FA球員黃子鵬後，更有本錢使用洋砲。至於魔鷹是否續留，預計月底前會有答案，雙方在對續約一事進行細項討論。雄鷹幾位球員今日出席球團活動，受訪時都希望魔鷹能續留。陳柏清表示，黃子鵬透過FA入隊，對戰力補強非常大，也增加魔鷹續留的可能性，「這樣看起來更有可能（續約），球團很希望把魔鷹留下來。」他也笑說，「不要打我們就好！」狀元韋宏亮也持相同看法，更直言，「還可以再補1位先發，加上2洋投的話。」被問到是不是在預告魔鷹回歸，韋宏亮笑說不知道球團跟魔鷹的狀況，但他個人很希望魔鷹可以回歸。內野手曾昱磬則站在球團與個人立場去看待魔鷹去留，「雖然會佔1個名額，但對球團來說，他能回來比較好，因為對球隊的幫助最大；我自己也希望他回來，魔鷹跟團隊相處融洽，對團隊火力提升不少。」