台鋼雄鷹投手施子謙今（14）日現身彰化八卦山球場，參與「台鋼雄鷹公益棒球訓練營」，化身教練指導當地少棒隊，身為「彰化子弟」，施子謙盼彰化棒球發展能更好，「以前彰化打球資源少，看到現在彰化藝中成績越來越好，希望政府能幫助彰化棒球發展，吸引更多好手加入。」施子謙在修賽季維持自主訓練，目標明年整季都留在一軍，繳出穩定成績。休賽季雄鷹簽下自由球員（FA）黃子鵬，隨後在戰力外補強賴智垣、劉時豪，戰力大升級，施子謙相當期待明年球季，「能跟他們成為隊友很開心，期待（球隊）明年成績比今年好，感謝球團願意花這麼多球在球隊，相信會有好的回饋。」施子謙說，黃子鵬人非常好，「學長很溫暖，常常看到他笑容滿面，他的加入對我來們來說是加分。我跟賴智垣、劉時豪都很熟，職業選手到哪都能發光，就一起努力打拚。」至於過去一同效力統一獅的林岱安，休賽季同樣透過FA轉戰富邦悍將，施子謙笑說，林岱安從台體畢業後，再度披上藍色的富邦戰袍，有回到年輕的感覺。施子謙在中職的初登板捕手正是林岱安，他樂見老隊友透過FA轉隊，「利用FA轉隊延續生涯，這是好事，多點選手流動，有不同的話題，可以吸引更多球迷進場看球，也是滿棒的。」施子謙休賽季維持自主訓練，假日就陪伴家人、小孩，「現在不算年輕了，保持健康是唯一課題，希望春訓以強壯身體面對賽季。」本季在一軍出賽34場，是他轉任後援投手後生涯新高，拿下5勝、6中繼成功，防禦率2.54。對於明年，施子謙表示應該還是以中繼投手出發，「今年可惜的是中間下二軍調整2個月，明年目標是整季不下二軍，繳出穩定成績。」