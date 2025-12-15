原本被視為2025年NBA盃（2025 NBA Cup）最大奪冠熱門的奧克拉荷馬雷霆，卻在四強賽意外踢到鐵板。面對傷癒復出的法國超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的聖安東尼奧馬刺，雷霆以109：111吞下敗仗，不僅無緣決賽，也中斷球隊的16連勝。雷霆賽前戰績高達24勝1敗，甚至被外界看好有機會挑戰勇士73勝9敗的歷史紀錄，但這場比賽過後，當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也坦言，球隊在心態上出了問題。

「不能覺得自己高人一等」

SGA在賽後受訪時直言，雷霆沒有做到贏球該做的細節。「我們不能覺得自己高於任何事情之上。」亞歷山大表示，「就跟聯盟裡所有球隊一樣，如果你某個晚上上場卻沒有把該做的事情做好，那你大概就不會贏球。」

他也補充說道：「不管你有多有天賦，不管你的戰績看起來多漂亮，今晚對我們來說就是這樣的情況。」亞歷山大語重心長的表示，無論面對什麼對手，都應該有如獅子撲兔，做好全力以赴的準備。

三分線外全面失準　自滿付出代價

從比賽內容來看，雷霆的確未能展現出例行賽的高強度水準，全隊三分球命中率僅有24.3%，進攻端多次錯失拉開比分的機會，也讓馬刺得以緊咬戰局，最終完成逆轉。可見，雷霆在面對年輕、氣勢正盛的馬刺時，顯得過於鬆懈，未能及時提升比賽強度。

即便球隊落敗，SGA的個人表現仍是雷霆陣中為數不多的亮點之一。根據Sofascore評分，他在本場準決賽獲得7.5分的評價，仍維持MVP等級的影響力，只是最終被團隊表現所掩蓋。

這場失利後，雷霆也正式退出NBA盃舞台，而馬刺則順利晉級決賽，將與紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）正面交鋒，爭奪NBA盃冠軍。對雷霆而言，這場敗仗或許來得正是時候。正如SGA所言，天賦與戰績從來不是保證勝利的理由，而這堂課，雷霆在拉斯維加斯付出了最直接的代價。

消息來源：nbaanalysis

