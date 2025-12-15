我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺在NBA盃（Emirates NBA Cup）四強賽完成本季最震撼的一場勝利，由文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍，以111：109擊敗戰績高達24勝2敗的奧克拉荷馬雷霆，強勢挺進2025年NBA盃決賽。文班亞馬在關鍵時刻單吃「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）後，對著這位雷霆大鎖狂噴垃圾話的畫面．成為賽後球迷討論的焦點。雷霆本季能一路高歌猛進，防守端功不可沒，卡魯索與多爾特（Lu Dort）領軍的高壓防守被視為聯盟最具壓迫性的防線之一。但這套策略，在7呎4吋的文班亞馬面前徹底失效。今天雷霆採用小個子頂防的策略，但文班亞馬無論是扛進去硬吃、或是用身高打點跳投，都能進球，讓雷霆策略完全破產。第四節剩不到3分鐘，馬刺還落後1分，文班亞馬在高位點名卡魯索單打。他運球變向、節奏晃動，雖然一度被卡魯索點掉球，但重新掌握後立刻在對手面前投進關鍵中距離跳投，讓防守者只能望球興嘆。進球後，文班亞馬在退防途中對Caruso開嗆、直視對方，肢體語言與態度極具挑釁意味，成為全場最具火藥味的瞬間。這一球不只是技術層面的勝利，更被外界解讀為心理層面的「終結一擊」。雷霆的防守王牌在最關鍵時刻被正面擊破，還遭到文班亞馬的垃圾話洗禮，雙方士氣也出現消長。文班亞馬此役是傷癒復出首戰，卻只用21分鐘就繳出22分、9籃板、2助攻的高效率數據，成為馬刺淘汰衛冕軍的最大功臣。雷霆本季強勢到幾乎成為「聯盟公敵」，加上部分比賽判罰爭議，早已累積不少反感情緒。也因此，文班亞馬這次正面羞辱Caruso的畫面，在社群平台X上獲得壓倒性支持。球迷留言包括：「我真的不知道卡魯索在想什麼。」、「這球沒吹犯規真的太好笑了。」、「他一定是在用法文罵人。」、「對文班亞馬來說，他們全都太小了。」甚至有雷霆球迷直言：「雖然我們輸了，但我還是愛死Wemby了。」儘管也有少數聲音批評文班亞馬「不夠尊重對手」，但整體風向明顯偏向支持，認為這正是NBA最需要的態度、個性與話題性。