▲朱孝天（右二）確定不合體F4後，在影片中控訴遭相信音樂斷聯、公司高層艾姐抹黑他。（圖／韓雯雯微博）

▲朱孝天（如圖）曾批評F4的歌不好聽，態度反反覆覆也讓許多人看傻眼。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）

朱孝天被踢出F4後，與相信音樂撕破臉，合體破局掀起網友熱議。老婆韓雯雯不爽開直播為老公說話，透露朱孝天為了合體非常努力，甚至努力瘦身15公斤，透露：「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈。」不過，近日朱孝天回應網友，表示減肥不全是為了工作，大部分是為了個人健康，打臉老婆先前的說法。朱孝天確定不合體F4後，老婆韓雯雯也開直播回擊酸民，表示朱孝天為了要讓大家站在一起有非常和諧、好看的畫面，他整整一個多月就瘦了30斤，也就是15公斤，為了合體這件事情，從7月份到現在，沒有一點鬆懈，沒想到卻遭大批網友惡意指責、抹黑，對朱孝天造成莫大傷害，讓韓雯雯相當心疼，呼籲外界保持善意及理性。近日，有網友留言詢問朱孝天關於減肥的問題，他親自回應，減重不完全是為了工作，主要是基於健康考量，因為過重會導致代謝紊亂。而為了與F4合體才減肥的說法，是老婆心疼他這段過程才對外說的，並非是他親口說出。F4合體破局後，朱孝天日前在影片中，控訴遭相信音樂斷聯、公司高層艾姐抹黑他等。對於朱孝天的說法，許多網友不買單，認為是他先拒絕唱片公司要求，更挖出他過往言論，批評F4的歌不好聽，態度反反覆覆也讓許多人看傻眼。