富邦悍將今（15）日宣布，與保護名單外球員內野手馬鋼達成加盟共識。馬鋼2020年被中信兄弟指名，入隊後整體表現逐漸成長，不過一軍機會不多，季末遭戰力外，悍將隨即展開洽談，於今日達成加盟共識。悍將球團表示，期盼馬鋼加入後能進一步加強內野深度、透過良性競爭為球隊注入更多活力與提升戰力。今年23歲的內野手馬鋼在2020年季中選秀會獲原球團第3指名，雖然近年在一軍出賽機會有限，但過去5個球季於二軍穩定出賽，整體表現逐年成長，且具備內野多守位能力。馬鋼今年二軍賽季繳出打擊率2成74、上壘率3成68、長打率4成07，三項數據皆創下個人生涯新高，並曾於4月18日的二軍賽事中完成「完全打擊」，成為中職二軍史上第4位達成此紀錄的球員。馬鋼在二軍的表現，讓本季擔任二軍總教練的後藤光尊留下深刻印象。今年球季結束後，馬鋼未列入所屬球團保留名單後，悍將球團隨即展開洽談，並於今日達成加盟共識，馬鋼預計年底退伍後，明年初即報到備戰球季春訓，為新球季展現最好的表現做好準備。