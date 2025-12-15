我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐西奇雖然拿到全隊最高的29分，但他是靠著大量出手堆積出來的，全場25投僅7中，三分球14投2中，三分命中率極低。（圖／美聯社／達志影像）

唐西奇效率不佳： 唐西奇雖然拿到全隊最高的29分，但他是靠著大量出手堆積出來的，全場25投僅7中，三分球14投2中，三分命中率極低，而且下半場存在感趨近於零，缺乏比賽關鍵時期身為球星應有的統治力。



雙核心失誤氾濫： 詹姆斯全場發生8次失誤，單節5次失誤更是創下個人生涯第2高的紀錄，此外唐西奇也有6次失誤，兩大核心合計14次失誤，其中還有許多是漫不經心的運球被抄，讓太陽頻繁打出反擊。



側翼防守能量不足： 儘管范德比爾特（Jarred Vanderbilt）本場在板凳端表現出色，抓下6顆進攻籃板，但湖人側翼協防人手仍然不足，先發陣容多以得分手為主，缺乏防守壓迫性高的角色球員，是末節防守崩盤的根本原因。湖人預計會在交易市場尋找側翼人選，對鵜鶘的赫伯特·瓊斯（Herbert Jones）表達強烈興趣，顯示球隊意識到必須補強防守型球員，否則以這種狀態，奪冠希望將會非常渺茫。





洛杉磯湖人隊今（15）日在客場以116：114險勝鳳凰城太陽。這場比賽充滿戲劇性與爭議，湖人雖然打出驚人的24：0高潮，一度領先達20分，卻在末節差點遭到逆轉。最終，靠著詹姆斯（LeBron James）在終場前製造犯規，兩罰全中完成準絕殺，才驚險拿下勝利。湖人目前戰績17勝7敗，排名西區第5。儘管湖人最終拿下勝利，但過程並不那麼完美，同時也暴露出3大爭冠隱憂。✳️本場比賽的主旋律是恩怨情仇。太陽的狄龍（Dillon Brooks）一開賽就鎖定詹姆斯，兩人從肢體推搡到連續的抄截與對抗，火藥味十足。狄龍在比賽中先是因推搡詹姆斯吃到技術犯規；比賽最後12秒，狄龍雖命中三分反超比分，但隨後又跟詹姆斯有附加動作，領到第2次技術犯規，遭到驅逐出場。這個判罰直接讓湖人獲得罰球機會，為最終的勝利奠定了基礎。湖人在第3節末至第4節初打出本場比賽最精采的表現。他們前後狂轟24：0的攻勢，讓太陽長達8分鐘未能得分，領先分差一度達到20分。然而，湖人在末節的崩盤幾乎讓這場勝利付諸流水。太陽靠著狄龍的外線火力，一路追趕。比賽最後階段，詹姆斯連續失誤，唐西奇（Luka Dončić）打鐵，讓太陽抓住機會，狄龍的三分差點完成史詩級逆轉。不過薑還是老的辣，詹姆斯在最後一擊時造成犯規，穩穩罰進兩球收下勝利。儘管湖人贏球，但過程並不那麼完美，同時也暴露出3大爭冠隱憂：