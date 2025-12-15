我是廣告 請繼續往下閱讀

內線籃板被碾壓： 勇士本場籃板以36：43慘輸，做苦工的中鋒如戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、波斯特（Quinten Post）在防守端如同虛設，而格林在體能和高度上已不具備優勢，內線失守是輸球的一大主因。



柯瑞的「雙面刃」困境： 柯瑞在場時進攻火力強大，但防守端是明顯短板。在他復出的兩場比賽中，對手得分均超過125分，顯示勇士的防守體系因他而動盪。



巴特勒的戰術犧牲： 年薪高達5,000萬美元的巴特勒本場僅拿下16分，當球權高度集中在柯瑞手中時，他的攻守價值明顯被壓縮，兩人之間的角色磨合問題逐漸浮上檯面。



科爾對年輕人缺乏耐心： 勇士總教練科爾對庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕球員，缺乏穩定的上場時間和機會，一旦表現不佳便會被棄用，這絕對不利於球隊的長期發展和戰術彈性。



核心陣容嚴重高齡化： 勇士的核心陣容與快艇一樣面臨嚴重的年齡問題。面對拓荒者這類能跑能搶的年輕球隊，平均歲數較年長帶來的體能短板被放大，讓勇士在衝擊季後賽資格上存有隱憂。





NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士在客場以131：136不敵波特蘭拓荒者，不僅吞下本賽季對戰的「三連敗」，也讓柯瑞（Stephen Curry）狂砍48分的超神表現再次付諸東流。勇士目前以13勝14敗的戰績徘徊在西區第8，這場失利暴露了球隊5個難以解決的隱憂，若想衝擊季後賽甚至總冠軍，這支傳統勁旅勢必要做出相應的改變。此役對勇士而言是志在必得的復仇之戰，此前他們本季已經兩度敗給戰績慘澹的拓荒者，柯瑞更兩度空砍35+高分。比賽一開始柯瑞迅速用連續的外線打開局面。拓荒者方面，雖然戰績低迷，但核心阿夫迪亞（Deni Avdija）打出全明星身價，加上夏普（Shaedon Sharpe）、格蘭特（Jerami Grant）等新星多點開花，始終緊咬比分。上半場，勇士雖靠著柯瑞、格林（Draymond Green）和巴特勒（Jimmy Butler）的聯手，以62：61驚險反超1分。但進入下半場，拓荒者雙槍火力全開，與柯瑞展開飆分秀。末節決戰，柯瑞開啟「無解模式」，三分球接連命中，但關鍵時刻遭遇嚴密夾擊、失誤作收，最終拓荒者靠著格蘭特穩穩罰球鎖定勝局。儘管柯瑞全場三分球19投12中攻下48分，正式超越籃球傳奇喬丹（Michael Jordan），成為聯盟史上30歲之後累積40分場次最多的球員。但這場失利讓勇士隊的缺陷暴露無遺：