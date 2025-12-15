中國棒球城市聯賽（CPB）將在明年元旦正式點燃戰火，今（15）日CPB官網公布立春聯賽門票價格，分為主隊套票與單場門票銷售。不過攤開票價，單場票的價格不便宜，平日內野一張要價259元人民幣（約1150新台幣），平假日VIP席一張688元人民幣（約3054新台幣），若與台灣的中華職棒（CPBL）票價相比，平日內野最便宜票價相差快3倍，CPB這票價恐怕難以吸引球迷入場觀賽。
CPB元旦4隊開戰 今日公布立春聯賽票價
CPB預計元旦開賽，由於長沙旺旺黑皮隊因備戰與人才培養規劃因素，延緩參與立春聯賽賽季，由另外4隊深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠、上海正大龍進行賽事。共有28天賽程、30場例行賽、4場季後賽。賽事地點位於深圳中山公園棒球場以及中山棒壘球國際中心。
CPB官網今日公布賽事票價，分為12月17日至19日限時開賣主隊套票，19日晚間6點開賣首週單場賽事門票，共4個售票平台，分別是「看個比賽」、「久事體育」、「大麥網」以及「深圳文體通小程序」。
CPB票價「不親民」 比中職貴3倍
不過細看票價，價格非常「不親民」，各隊套票部分，深圳隊、上海隊共7場主場，套票優惠價1498元人民幣（約6650新台幣），廈門隊、福州隊共8場主場，套票優惠價1598元人民幣（約7094新台幣），價格同樣不菲。
單場賽事部分，平日內野259元人民幣（約1150新台幣）、外野159元人民幣（約705新台幣）、VIP席688元人民幣（約3054新台幣）；假日內野299元人民幣（約1327新台幣）、外野199元人民幣（約843新台幣）、VIP席維持688元人民幣（約3054新台幣）。還另外發行兒童票、歡聚票以及限量的0元公益票。
相比之下，中職例行賽票價相對親民，各隊平日票價最便宜400元到500不等，平日外野甚至以200元至250元就能買到，就算是假日的內野熱區，最貴約800至1000元，都比CPB內野票價便宜，CPB的門票價格高昂，可能難吸引球迷入場觀賽。
更多棒球相關新聞：
中職／福永春吾告別台鋼！傳聞去富邦「日教團」 球團尚未證實
中職／王溢正回鍋執教、曾豪駒春訓缺席！樂天桃猿解釋教練團佈局
球評觀點／曾豪駒重掌樂天兵符！王翊亘給高評價 同時點出2課題
球評觀點／江少慶近在眼前 統一獅選不選？王翊亘提出2個思考點
我是廣告 請繼續往下閱讀
CPB預計元旦開賽，由於長沙旺旺黑皮隊因備戰與人才培養規劃因素，延緩參與立春聯賽賽季，由另外4隊深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠、上海正大龍進行賽事。共有28天賽程、30場例行賽、4場季後賽。賽事地點位於深圳中山公園棒球場以及中山棒壘球國際中心。
CPB官網今日公布賽事票價，分為12月17日至19日限時開賣主隊套票，19日晚間6點開賣首週單場賽事門票，共4個售票平台，分別是「看個比賽」、「久事體育」、「大麥網」以及「深圳文體通小程序」。
不過細看票價，價格非常「不親民」，各隊套票部分，深圳隊、上海隊共7場主場，套票優惠價1498元人民幣（約6650新台幣），廈門隊、福州隊共8場主場，套票優惠價1598元人民幣（約7094新台幣），價格同樣不菲。
單場賽事部分，平日內野259元人民幣（約1150新台幣）、外野159元人民幣（約705新台幣）、VIP席688元人民幣（約3054新台幣）；假日內野299元人民幣（約1327新台幣）、外野199元人民幣（約843新台幣）、VIP席維持688元人民幣（約3054新台幣）。還另外發行兒童票、歡聚票以及限量的0元公益票。
相比之下，中職例行賽票價相對親民，各隊平日票價最便宜400元到500不等，平日外野甚至以200元至250元就能買到，就算是假日的內野熱區，最貴約800至1000元，都比CPB內野票價便宜，CPB的門票價格高昂，可能難吸引球迷入場觀賽。
更多棒球相關新聞：
中職／福永春吾告別台鋼！傳聞去富邦「日教團」 球團尚未證實
中職／王溢正回鍋執教、曾豪駒春訓缺席！樂天桃猿解釋教練團佈局
球評觀點／曾豪駒重掌樂天兵符！王翊亘給高評價 同時點出2課題
球評觀點／江少慶近在眼前 統一獅選不選？王翊亘提出2個思考點