我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（16）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：樂天女孩Dora正式與樂天桃猿分道揚鑣，走過小三風波低潮後回老家充電再出發，未來將轉戰TikTok直播；感情生活方面，唐禹哲混血妻蘇小軒罕見談及婚後與育兒心境，鬆口對第二胎抱持開放態度；戲劇圈則掀起粉紅泡泡，陳妍希與周柯宇在《狙擊蝴蝶》戲裡戲外甜度爆表，被網友直呼「根本官宣」。樂天女孩Dora（洪葳）今年5月捲入富商小三風波後神隱，據悉她已與樂天桃猿約滿不續。低潮期間體重一度掉到3字頭，她返回高雄老家休養，在家人陪伴下慢慢找回狀態。離開啦啦隊後，Dora積極進修英文、挑戰滑雪，明年目標考取CASI滑雪教練證照，同時也規劃進軍TikTok直播市場，分享美妝、睡衣與生活日常，對幕前工作則保持開放態度。唐禹哲混血妻蘇小軒近日在社群與粉絲互動，分享維繫感情的秘訣，強調「有共同興趣很重要」，無論追劇、打電動或下廚，都能讓日常保持新鮮感。她也坦言生完小孩後感到十分幸福，談到是否考慮第二胎時，以輕鬆態度回應並未排斥，流露對家庭生活的滿足與期待。陳妍希離婚後憑新劇《狙擊蝴蝶》再度翻紅，與小她19歲的周柯宇上演姐弟戀。兩人近日在微博互曬拍立得私照、隔空告白，周柯宇寫下感性文字感謝陳妍希，女方則以角色名甜回，互動宛如官宣，相關關鍵字迅速登上熱搜。戲裡戲外的高甜氛圍，也讓劇迷直呼「刺激又上頭」。