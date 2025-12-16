我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹吳念庭今（16）日現身國立體育大學棒球場，擔任「玉山盃技術指導研習營」講師，期間被媒體詢問是否收到2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊邀請，他表示已經同意加入集訓，更直言自己是高度意願，「我沒考慮，就直接答應。」他期待交手日本隊，並笑說，「可惜大谷翔平沒有要丟...」吳念庭去年返台發展，今年出賽88場，敲出109安、2轟，打擊率3成28，一舉奪下聯盟打擊王、三壘金手套獎以及最佳10人三壘手。被視為明年經典賽中華隊三壘手熱門人選。吳念庭今日受訪時證實，有收到中華隊徵詢，自己是百分之百的意願參與經典賽，也為此持續練習，他透露，「我沒考慮，就直接答應，經典賽是世界最高強度盛事，能在現役就盡量替國家打球，這是最大榮耀。」吳念庭說，很期待經典賽到來，也希望能爭取到最終名單，「盡量在集訓爭取機會，希望能再度踏上東京巨蛋舞台。」吳念庭指出，短期國際賽，各隊實力都在伯仲之間，「每個人都有機會當英雄。短期賽事，我覺得我們台灣也不會輸他們。大家也知道，今年年初的資格賽，每支球隊都很強。」吳念庭直言，經典賽預賽的對手會更強，希望集訓大家多磨合，將狀況調整到最好。此次中華隊跟地主日本隊同組，吳念庭笑說，最想對決的投手當然是大谷翔平，「可是他沒有丟....」吳念庭說原本很期待跟大谷對決，「比較可惜啦，看他會不會破例上來丟這樣。」不過吳念庭也說，大谷就算「單刀赴會」也是影響力很大的選手，「大家都知道（實力），所以真的很期待。」