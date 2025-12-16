我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職業棒球（NPB）西武獅隊休賽季簽下統一7-ELEVEn獅「台灣重砲」林安可，過去曾效力西武的吳念庭今（16）日受訪時表示，相當看好林安可在日職的發展，認為只要時間適應，全壘打陸續出爐後，就能融入日職強度。吳念庭笑說，在西武開轟不用「跳舞」，林安可可以多打幾支，他也提醒，西武巨蛋非常悶熱，要多補充水分。吳念庭透露，林安可有向他詢問在日本需要注意的事情，「就跟他分享一下在日本要注意什麼。相信安可是沒有問題，他可以勝任日本職棒的強度，我也很期待他在那邊有好的表現。」被問到在西武開轟有沒有需要「跳舞」，吳念庭笑說，「西武好像沒有需要跳舞。我是在回台灣之後才在跳舞，在日本根本不用跳。所以安可可以放心去打，每次全壘打就好。」吳念庭說，林安可以洋將身份加入西武，多少會有點壓力，「我覺得就是時間適應，只要全壘打一直打出來，應該很快就能融入日本職棒的強度，我相信安可一定可以在那邊打出好成績。」吳念庭也提醒，西武巨蛋夏天非常熱，需要特別注意，「夏天真的會中暑，因為很悶，我的體感是比澄清湖還熱。雖然進休息室會有空調可以稍微緩解，但站在場上太久，尤其投手真的會中暑。」吳念庭要林安可多補充水分，「不過安可在台南打球也蠻熱的，抗熱體質應該OK。」西武陣中2位主力投手高橋光成與今井達也都在季末透過入札制度挑戰美國大聯盟，等於輪值上一口氣少了2位高戰力的投手。高橋本季出賽24場，有15場優質先發，共投148局，拿下8勝9敗，防禦率3.04；今井本季同樣出賽24場，有16場優質先發，共投163.2局，拿下10勝5敗，防禦率1.92。2人留下來的311.2局投球局數缺口，將是西武必須面對的問題。吳念庭笑說，「2人都有機會去大聯盟，一口氣少了300局該怎麼辦，還是我回去丟好了，沒有啦！」不過吳念庭指出，西武年輕投手養成不錯，渴望補上空缺，「這300局就讓年輕投手補上來，多一點人輪值。」