我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽丹佛金塊今（16）日與休士頓火箭上演一場史詩級的中鋒對決。金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）繳出39分、15籃板、10助攻的「超級大三元」成績單，聯手搭檔莫瑞（Jamal Murray）合砍74分。儘管火箭中鋒申京（Alperen Sengun）同樣回敬大三元表現，但在延長賽讀秒階段的關鍵追平三分球投出「麵包」，最終金塊以128：125驚險氣走火箭，豪取近期5連勝。這場比賽雙方互不相讓，首節火箭在杜蘭特（Kevin Durant）與申京的帶領下，一度取得領先。金塊則靠著板凳暴徒小哈達威（Tim Hardaway Jr.）與約基奇的穿針引線，在半場結束前反超比數。整場比賽焦點全在兩隊中鋒身上。約基奇全場無所不能，莫瑞也挹注35分、5助攻；火箭方面，申京繳出33分、10籃板、10助攻的全面數據，杜蘭特與史密斯（Jabari Smith Jr.）也分別貢獻25分與16分。比賽進入第四節最後階段，雙方戰成115平手。申京在剩下2.3秒時突破得手，助火箭取得1分領先。關鍵時刻，金塊莫瑞在無球狀態下遭到火箭湯普森（Amen Thompson）絆倒，裁判經重播輔助判決後維持犯規判決，莫瑞穩穩罰進追平分，隨後約基奇絕殺三分失手，比賽進入延長加賽。延長賽中，金塊一度取得領先，但約基奇在防守謝潑德（Reed Sheppard）時領到個人第6次犯規，被迫提前退場，讓戰局頓生懸念。申京隨後完成「三分打」緊咬比數，火箭在比賽剩下6.8秒時僅落後3分。無奈最後一擊，申京在右側三分線外出手卻投出「麵包」，錯失將比賽逼入二度延長的機會，只能眼睜睜看著金塊帶走勝利。