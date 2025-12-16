我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬刺「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在四強賽對雷霆展現關鍵防守影響力，搭配少帥米奇·強森的戰術調度與後場群高度相容性，成為球評李亦伸看好馬刺問鼎NBA盃冠軍的重要關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2025年NBA盃（NBA Cup）冠軍戰將於台灣時間12月17日（週三）上午9點半正式登場，由西區強權聖安東尼奧馬刺對決東區代表紐約尼克，勝隊每位球員將可獲得50萬美元（約新台幣1574萬元）的高額獎金。知名球評李亦伸在賽前分析中大膽預測，馬刺隊憑藉著優異的防守體系與後場陣容的完美融合，將擊敗尼克捧起冠軍金盃。李亦伸指出，這場決賽對馬刺而言意義非凡。回顧四強賽，馬刺在落後16分的劣勢下，最終以111：109逆轉擊敗奪冠熱門雷霆隊，這不僅展現了球隊的韌性，更證明了他們具備擊敗頂級強隊的非凡競爭力。針對馬刺的優勢，李亦伸提出了幾個關鍵點。首先是「優質的防守」，馬刺在四強賽中成功限制了雷霆球星 SGA（Shai Gilgeous-Alexander），且「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在一對一防守霍姆格倫（Chet Holmgren）時展現了巨大的威嚇力。雖然馬刺賽季防守效率暫居聯盟中段，但在關鍵戰役中展現出的防守強度令人印象深刻。其次，李亦伸高度讚賞馬刺年輕教練強森（Mitch Johnson）的戰術素養，甚至形容其調度如「諸葛亮」般英明。強森在戰術設計上將文班亞馬拉至高位與弧頂，不僅創造出更多進攻空間給底角射手，也有效降低了文班亞馬持球被包夾的失誤率。陣容深度方面，李亦伸特別點名馬刺福克斯（De'Aaron Fox）、瓦塞爾（Devin Vassell）、卡塞爾（Stephon Castle）以及板凳暴徒哈珀（Dylan Harper）「四後衛」組合。李亦伸分析，這四名後衛同時在陣中不但沒有產生排擠效應，反而打出極佳的防守與相容性。此外，在本季文班亞馬缺陣的12場比賽中，馬刺仍打出9勝3敗的佳績，證明球隊已具備季後賽級別的底蘊。李亦伸總結，目前的馬刺隊不需要進行任何交易，只需維持現有陣容累積經驗。他看好馬刺能在NBA盃決賽擊敗尼克，拿下這座具指標意義的NBA盃冠軍，並預言若文班亞馬在未來兩年內迅速進化，馬刺將迎來突破性的成長。