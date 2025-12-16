我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿在休賽季最重要的任務，就是留著隊長林立，近期對於合約年限的傳聞約落在5年、6年，今（16）日傳出好消息，桃猿可望與林立簽下一張8年總值1.5億大約，平均月薪超過160萬，更是超越「台灣隊長」陳傑憲，總值也將空降歷史第2高。對此，桃猿副領隊礒江厚綺雖未證實合約相關內容，但強調與林立洽談順利且快有共識，「近期可望會有好消息發布。」林立明年將取得自由球員資格，若今年未談妥合約，明年進入到FA市場，勢必掀起搶人大戰。休賽季的桃猿，在留不住FA球員黃子鵬的情況下，「綁住」林立成為球團的首要亦是現階段唯一目標。桃猿副領隊礒江厚綺日前受訪時曾表示，球團每週與林立團隊交涉，盼能留住這位「大魚」。據了解，桃猿開給林立一張超過5年、平均月薪破百萬的複數年合約，直接空降隊史最大張合約。不過今日有媒體披露，桃猿一口氣端出8年長約，平均月薪至少160萬，合約總值上看1.5億，另有激勵獎金，。對此桃猿副領隊礒江厚綺今日受訪時，雖未證實與林立簽下8年大約，但強調與林立洽談順利且快有共識，「近期可望會有好消息發布。」桃猿將在19日舉行冠軍旅遊，預計下週將發布與林立續約的好消息。若桃猿與林立順利簽下8年1.5億大約，將超越2014年Lamigo時期，與林泓育的的5年、總值2760萬元合約。合約總值空降歷史第2，僅次於陳傑憲10年2億長約。現年29歲的林立，2017年選秀第2順位加入桃猿，曾3度奪下聯盟打擊王、1次盜壘王、安打王、打點王，2022年更以打擊三冠王成為當年的年度MVP，被譽為當今中職最強右打者。