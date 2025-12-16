曾豪駒回任總教練，以及近日傳出與當家重砲林立達成長期合約共識，樂天的一連串操作，也被外界視為試圖「止血」甚至「轉向」的重要訊號。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿林立至少仍握有5至8年的巔峰期，這份合約某種程度上，等於先把中軸穩住，才有資格談衛冕與延續競爭力。（圖／資料照，記者林柏年攝 ,2025.10.26）

對一支剛登上頂峰的冠軍球隊而言，最大的敵人往往不是對手，而是內部失序。林立這份合約，若最終成真，將是樂天重建信任的起點；但真正的考驗，仍在明年球季開始之後。

中職

中華職棒樂天桃猿在奪下隊史首座台灣大賽冠軍後，卻因無預警撤換總教練古久保健二，引爆球員與球迷強烈反彈，球團形象在短時間內跌至谷底。不過球隊近期動作頻頻，從結果來看，找回曾豪駒，並非最理想卻是風波之中相對可控的選擇。相較於空降新任教頭，曾豪駒熟悉球隊文化、與多數核心球員具備革命情感，至少能先穩定軍心，避免內部裂解進一步擴大。這個決定，某種程度上反映球團已意識到，換帥衝擊不只存在於戰術層面，更是對信任結構的重大破壞。真正關鍵的觀察點，則落在林立的續約談判上。。因此，提前端出8年長約、平均月薪突破160萬元的合約架構，不只是留人，更是一次高風險、但必要的宣示。這張合約的意義，早已超越單一球員價值。它是在對更衣室、對其他年輕與中生代球員傳遞訊息，球團願意為核心承擔成本，也願意為長期戰力布局，而非讓樂天持續成為各隊補強的「自由市場來源」。從年齡與狀態評估，林立至少仍握有5至8年的巔峰期，這份合約某種程度上，等於先把中軸穩住，才有資格談衛冕與延續競爭力。回顧中職歷史，這樣的關鍵時刻，並非首次出現。2017年中信兄弟「五虎將事件」後，球隊短期內戰力未崩，但文化斷裂與信任流失，最終仍付出多年修復代價。曾豪駒回歸、威能帝續留、林立長約傳出，確實為樂天提供了喘息空間，也暫時止住最劇烈的信任崩盤。但必須強調，這些仍屬「止血操作」，是否能真正轉向，還有賴後續一整季的實際作為，包括春訓安排、溝通透明度、對球員生活條件與職涯規劃的回應。