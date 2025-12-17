我是廣告 請繼續往下閱讀

陳傑憲以10年2億合約高居史上第一，林立此次8年1.5億合約（推估）緊追其後，後方依序為中信兄弟江坤宇的10年1.4788億、味全龍陳子豪的10年1.3億，以及張育成3.5年9250萬

▲樂天桃猿休賽季將「綁住」林立，視為重要目標，傳出雙方將簽下一紙8年1.5億大約。（圖／資料照，記者朱永強攝 ,2025.10.12）

中職

中華職棒正式邁入「億元長約」新時代。樂天桃猿與當家核心，僅次於統一7-ELEVEn獅陳傑憲的10年2億合約，成為聯盟薪資結構的重要指標。林立雖須待明年球季結束後才正式取得自由球員（FA）身分，但樂天提前啟動談約留人機制，端出長年期、高保障的合約架構，成功在市場開放前穩住核心戰力。這份8年合約，不僅年限超越外界原先預期的5至6年，平均月薪更確定超越陳傑憲，象徵球團在戰力維繫與經營方向上的重大表態。回顧中職高薪版圖，。林立的合約，不僅在總額排名居高，年均價值同樣站上聯盟頂端，正式確立其「世代級核心」定位。林立自2017年選秀進入職棒以來，始終是桃猿打線的中流砥柱，生涯已三度拿下打擊王，並包辦安打王、打點王與年度MVP，2019年更勇奪台灣大賽MVP。今年季後賽，他再次扮演精神與戰力雙核心，協助樂天拿下改名後首座台灣大賽冠軍。對樂天而言，林立不只是主砲，更是橫跨Lamigo與樂天時期的重要傳承者。在近年陳俊秀、朱育賢、黃子鵬相繼離隊後，如何避免「核心流失」成為樂天休賽季最關鍵課題。球團日前已確定續留王牌洋投威能帝，並與魔神樂展開續約評估，如今再成功提前綁定林立，被視為穩定軍心、止住外界對「全員出走」疑慮的關鍵一步。值得注意的是，林立的合約也反映中職薪資結構的明顯轉變。過去億元合約屈指可數，如今前五大合約皆突破9,000萬元門檻，長約化、核心鎖定已成主流趨勢。在自由球員市場逐漸成熟、球團競逐即戰力的環境下，林立的8年長約，無疑為未來中生代與明星球員的行情定錨。對剛歷經換帥風波與經營爭議的樂天而言，這張合約同時也是一次形象修補與方向校準。從確認新任總教練曾豪駒、留住王牌洋投，再到提前續綁林立，球團近期一連串操作，已釋出試圖回到正軌的明確訊號。