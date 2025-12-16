「2026台日棒球國際交流賽」今（16）日舉辦售票記者會，明年2月25至28日邀請日本職棒（NPB）太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台獻技。2支洋聯雙雄將交手中信兄弟、味全龍以及經典賽中華隊，《NOWnews 今日新聞》也整理相關賽程、售票資訊、啦啦隊女捱名單供讀者參考。
🟡台日交流賽賽程（2月25日至28日、臺北大巨蛋）
📍2月25日（三） 19：00
中信兄弟 vs 福岡軟銀鷹
📍2月26日 （四）19：00
經典賽中華隊 vs 福岡軟銀鷹
📍2月27日（五） 15：00
經典賽中華隊 vs 北海道日本火腿鬥士
📍2月28日（六） 15：00
味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士
🎟️ 票務資訊2月25至27日：
B1本後就一起席：2880元
B1本後夠資格席：2680元
B1戰力應援席：2880元
B1成就經典席：2580元
B1內野一般區：2180元
B1外野：1280元
L2內野中央區：2280元
L2內野一般區：1680元
L2外野：880元
L4內野：1080元
L5內野：880元
🎟️ 票務資訊2月28日：
B1本後就一起席：2680元
B1本後夠資格席：2480元
B1戰力應援席：2680元
B1成就經典席：2380元
B1內野一般區：1880元
B1外野：980元
L2內野中央區：1980元
L2內野一般區：1380元
L2外野：680元
L4內野：880元
L5內野：680元
🎟️ 售票時程
中信卡友限區限量優先購：12月23日12：00至23：59
全面開賣：12月24日12：00起
📍購票連結：拓元售票
📍取票系統：ibon便利生活站
📺 轉播資訊：尚未公告
▪️CT AMAZE女孩名單（共36位）
峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚。
36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。
▪️中華隊應援團團長名單（共6位）
本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長。
