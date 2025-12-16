我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026台日棒球國際交流賽明年2月25日開賽，此次口號為「成就經典」。（圖／悍創運動行銷提供）

▲2026台日棒球國際交流賽賽程表。（圖／悍創運動行銷提供）

▲2026台日棒球國際交流賽票價資訊。（圖／悍創運動行銷提供）

▲2026台日棒球國際交流賽購票時程。（圖／悍創運動行銷提供）

▲CT AMAZE3 6位女孩名單。（圖／悍創運動行銷提供）

▲中華隊應援團團長資訊。（圖／悍創運動行銷提供）

「2026台日棒球國際交流賽」今（16）日舉辦售票記者會，明年2月25至28日邀請日本職棒（NPB）太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台獻技。2支洋聯雙雄將交手中信兄弟、味全龍以及經典賽中華隊，《NOWnews 今日新聞》也整理相關賽程、售票資訊、啦啦隊女捱名單供讀者參考。中信兄弟 vs 福岡軟銀鷹經典賽中華隊 vs 福岡軟銀鷹經典賽中華隊 vs 北海道日本火腿鬥士味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士🎟️B1本後就一起席：2880元B1本後夠資格席：2680元B1戰力應援席：2880元B1成就經典席：2580元B1內野一般區：2180元B1外野：1280元L2內野中央區：2280元L2內野一般區：1680元L2外野：880元L4內野：1080元L5內野：880元🎟️B1本後就一起席：2680元B1本後夠資格席：2480元B1戰力應援席：2680元B1成就經典席：2380元B1內野一般區：1880元B1外野：980元L2內野中央區：1980元L2內野一般區：1380元L2外野：680元L4內野：880元L5內野：680元🎟️中信卡友限區限量優先購：12月23日12：00至23：59全面開賣：12月24日12：00起▪️峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚。36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。▪️本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長。