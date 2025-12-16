「2026台日棒球國際交流賽」今（16）日舉辦售票記者會，明年2月25至28日邀請日本職棒（NPB）太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台獻技。2支洋聯雙雄將交手中信兄弟、味全龍以及經典賽中華隊，《NOWnews 今日新聞》也整理相關賽程、售票資訊、啦啦隊女捱名單供讀者參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲2026台日棒球國際交流賽明年2月25日開賽，此次口號為「成就經典」。（圖／悍創運動行銷提供）
▲2026台日棒球國際交流賽明年2月25日開賽，此次口號為「成就經典」。（圖／悍創運動行銷提供）
🟡台日交流賽賽程（2月25日至28日、臺北大巨蛋）

📍2月25日（三） 19：00

中信兄弟 vs 福岡軟銀鷹

📍2月26日 （四）19：00

經典賽中華隊 vs 福岡軟銀鷹

📍2月27日（五） 15：00

經典賽中華隊 vs 北海道日本火腿鬥士

📍2月28日（六） 15：00

味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士

2026台日棒球國際交流賽賽程表。（圖／悍創運動行銷提供）
▲2026台日棒球國際交流賽賽程表。（圖／悍創運動行銷提供）
🎟️ 票務資訊2月25至27日：

B1本後就一起席：2880元

B1本後夠資格席：2680元

B1戰力應援席：2880元

B1成就經典席：2580元

B1內野一般區：2180元

B1外野：1280元

L2內野中央區：2280元

L2內野一般區：1680元

L2外野：880元

L4內野：1080元

L5內野：880元

🎟️ 票務資訊2月28日：

B1本後就一起席：2680元

B1本後夠資格席：2480元

B1戰力應援席：2680元

B1成就經典席：2380元

B1內野一般區：1880元

B1外野：980元

L2內野中央區：1980元

L2內野一般區：1380元

L2外野：680元

L4內野：880元

L5內野：680元

2026台日棒球國際交流賽票價資訊。（圖／悍創運動行銷提供）
▲2026台日棒球國際交流賽票價資訊。（圖／悍創運動行銷提供）
🎟️ 售票時程

中信卡友限區限量優先購：12月23日12：00至23：59

全面開賣：12月24日12：00起

2026台日棒球國際交流賽購票時程。（圖／悍創運動行銷提供）
▲2026台日棒球國際交流賽購票時程。（圖／悍創運動行銷提供）
📍購票連結：拓元售票

📍取票系統：ibon便利生活站

📺 轉播資訊：尚未公告

▲CT AMAZE3 6位女孩名單。（圖／悍創運動行銷提供）
▲CT AMAZE3 6位女孩名單。（圖／悍創運動行銷提供）
▪️CT AMAZE女孩名單（共36位）

峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚。

36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。

▲中華隊應援團團長資訊。（圖／悍創運動行銷提供）
▲中華隊應援團團長資訊。（圖／悍創運動行銷提供）
▪️中華隊應援團團長名單（共6位）

本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長。

更多棒球相關新聞：

經典賽／林凱威強烈意願打中華隊！確定參與集訓：想交手大谷翔平

台日交流賽／城島健司期待來台交流！自曝愛吃炒空心菜、滷肉飯

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

中職／台鋼雄鷹重大宣布！續約「大哥」魔鷹　合約總值破2千萬

分析／盤點中職史上大合約！樂天主砲林立月薪超驚人、史上第一人

中職／與林立簽下8年破億長約？樂天桃猿回應：洽談順利快有共識

中職／富邦續約鈴木駿輔、魔力藍　悍將球團證實：補強持續作業中