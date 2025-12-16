我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尼克渴望終結自1973年以來的冠軍荒。（圖／美聯社／達志影像）

2025年NBA盃（Emirates NBA Cup）決賽將於週三（17）日上午9點30分在拉斯維加斯點燃戰火，由紐約尼克與聖安東尼奧馬刺正面交鋒。這項季中錦標賽將迎來連續第三年的不同冠軍得主，勝者不僅能獲得榮耀，還能抱走豐厚獎金。這場對決也是兩支球隊尋求賽季「指標性勝利」的關鍵戰役。本屆NBA盃歷經了28座城市的激烈廝殺，最終衛冕冠軍、東區龍頭以及上屆NBA盃霸主皆未能倖免，全數遭到淘汰。最終站在決賽舞台上的，是力求重返榮耀的尼克，以及正在崛起的年輕勁旅馬刺。馬刺近期士氣高昂，他們在迎來「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）回歸後，擊敗了強敵奧克拉荷馬雷霆。針對外界熱議馬刺是否已成為雷霆的宿敵，文班亞馬謙虛表示：「我們還沒到那個水準，現在還不是像他們那樣的西區第二種子。」 但他也坦言，若未來能達到那個層級並建立宿敵關係，將是非常棒的事，因為那代表球隊處於爭冠的有利位置。相較之下，尼克則顯得較為焦慮，他們被視為介於爭冠球隊邊緣的隊伍，急需這座冠軍來證明自己。對於自1973年以來就未曾嘗過NBA總冠軍滋味的尼克而言，雖然這只是季中錦標賽，但在麥迪遜花園廣場掛上一面冠軍旗幟仍具重大意義。這場決賽有兩大觀戰重點。首先是中鋒對決：文班亞馬將強碰唐斯（Karl-Anthony Towns）。這兩位長人皆具備拉開空間的能力，雖然文班亞馬進攻端仍在進化，但他日前對雷霆時展現了驚人的得分效率（約每分鐘得1分）。尼克總教練布朗（Mike Brown）直言，面對身高7呎5吋的斑馬，「我們不可能一對一守住他。」 不過唐斯近期的防守表現相當優異，且這組對決將從禁區一路延伸到三分線外。另一焦點則是尼克主控布朗森（Jalen Brunson）對抗馬刺後場群。布朗森本季場均轟下28.8分，高居聯盟第七，他極具侵略性的打法將考驗馬刺防線。然而馬刺後場也非省油的燈，擁有速度更快的福克斯（De'Aaron Fox）、表現搶眼的卡斯特（Stephon Castle）以及穩健的新秀哈珀（Dylan Harper），雙方後場的攻防將左右戰局。對於這場決賽，雙方都有輸不得的壓力。馬刺上季僅有34勝48敗，若能奪冠將證明球隊重建進度超前。尼克若想獲勝，必須倚賴他們聯盟第三佳的防守，特別是側翼大鎖O.G.阿努諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）的發揮。至於馬刺的隱憂在於文班亞馬的健康狀況。由於這是他從小腿拉傷復出后的第二場比賽，預計仍將受到上場時間限制。馬刺能否在斑馬有限的上場時間內將效益最大化，將是決勝關鍵。