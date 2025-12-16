我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊總教練曾豪駒昨（15）日重掌樂天桃猿一軍總教練兵符，引發不小的討論。中職會長蔡其昌今（16）日出席「2026台日棒球國際交流賽」記者會，當被問到曾豪駒回任桃猿主帥的問題時，一開始有點納悶，他認為這不是一個「問題」，桃猿球團也沒有反對，因此將按照國家隊原本的計畫持續進行。蔡其昌表示，不知道曾豪駒會在季末回任桃猿總教練，「當初沒辦法預測接下來的局面。只能就當下來決定，所以國家隊就按照原來的一些計畫、規定在走。」蔡其昌認為，曾豪駒重掌桃猿兵符並不會是一個「問題」，「集訓時間公佈了、人也選好了，就繼續往下走。」蔡其昌說，當初曾豪駒接任中華隊總教練時，並非桃猿主帥，「這應該不是一個問題。教練團與43人都選好了，該怎麼作戰，一定有他的節奏跟方法，現在樂天也沒有跟我講任何問題，若之後有問題，我再來回答。」不過針對曾豪駒明年缺席春訓的狀態，桃猿已有準備，副領隊礒江厚綺昨日表示，教練團將針對春訓課表進行多次會議討論，曾豪駒也會持續與教練團保持聯繫，實際訓練將由首席教練陳彥夆與首席打擊教練林政億主導，並與其他教練共同協作，確保春訓運作順暢、不受影響。中華隊明年2月26日、27日將交手福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊，是出發宮崎官辦熱身賽前的唯一公開自辦賽，蔡其昌感謝棒協辜仲諒理事長支援，「本來打算兵分二路，一路負責比賽、一路負責後勤，對聯盟負擔相當大，今天出席記者會，就是要來感謝。」蔡其昌認為，中華隊有機會跟日職一軍交手，相信對於教練團、選手的隊形掌握、默契都有很大的幫助，「經過集訓後，有點驗收的感覺。其實很謝謝過去捷克隊、韓職樂天巨人隊願意來跟我們比賽。」