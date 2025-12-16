我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊外野手柳町達今（16）日來台出席「2026台日棒球國際交流賽」記者會，談到與古林睿煬、孫易磊的交手經驗，柳町直言古林睿煬的曲球、孫易磊的變速球不好攻擊，也因此吃了不少苦頭。除了來台交流，柳町最大的願望就是吃遍台灣美食，不過他將滷肉飯視為「挑戰」，「我還沒有吃過滷肉飯，所以也想『挑戰』。不過說真的，小籠包和珍珠奶茶，無論吃幾次都很美味。」柳町達本季面對古林睿煬7個打席敲出1支二壘安打，另外有2K、2保送，對戰打擊率2成。對上孫易磊則是2打席、1打數無安打，1保送，對戰打擊率0。談到2位台灣投手，柳町說古林睿煬的球速真的很快，「他那種垂直的強力曲球也很棒，所以球季中常常讓我吃了苦頭；孫易磊的變化球很棒，跟速球的速差非常大，是一顆很棒的球路。」柳町表示，學生時期曾來過台灣比賽，但已經不是記得那麼清楚。明年能夠來台與經典賽中華隊交手，柳町相當期待，「說到中華隊，我在世界12強看到他們奪冠，非常厲害！」柳町說，能夠跟高水準的隊伍對戰，而且是在經典賽之前，相信會是隊伍狀況調整到最好的時候，「我希望能在這段時間內，確認自己現在的力量能達到什麼程度。」柳町在記者會受訪時談及對台灣印象，他舉出「珍珠奶茶」、「鳳梨酥」，「我想吃很多小籠包跟喝珍珠奶茶。」被問到來台除了交流外，最大目標是不是吃台灣美食？柳町笑說，「我真的非常想吃！」不過柳町用「挑戰」來形容滷肉飯，「我還沒有吃過滷肉飯，所以也想『挑戰』滷肉飯。不過說真的，小籠包和珍珠奶茶，無論吃幾次都很美味。」