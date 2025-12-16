我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊內野手野村佑希今（16）日來台出席「2026台日棒球國際交流賽」記者會，談到隊友孫易磊，他表示日文進步很多，2人平常會用日文會話聊天。談到明年來台的目標，除了想在大巨蛋開轟，野村特別想吃很多「地瓜球」，「上次來台吃了很多美食，這次想找沒吃過的，就發現地瓜球了。」野村說，雖然沒跟2位台灣投手一起吃過飯，但經常在比賽中聊天，他特別提到孫易磊，「易磊的日文也進步了，所以我們在日常中會聊很多天。」野村直言，之前就聽說過古林睿煬與孫易磊是很厲害的投手，「實際他們也投出水準，我認為他們是頂尖的投手。」今年3月野村曾隨火腿隊來台交流，他表示，年初留下很棒的回憶，談到台日應援的不同文化，「台灣那種在比賽中應援的風格，我覺得很新鮮，我很享受當時的比賽。」對於明年目標，野村說，「我今年沒在臺北大巨蛋開轟，明年希望可以敲出1支全壘打。」野村年初來台已經吃過小籠包、珍珠奶茶等台灣美食「入門款」，他說明年來台想吃很多地瓜球，「地瓜球很有名，上次來台灣吃了各式各樣的東西，但我這次還在尋找沒吃過的美食，就發現地瓜球了，所以我非常想吃。」