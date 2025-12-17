我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）再度用實力與智慧證明，自己不只是數據怪物，更是行走的籃球規則書。在對戰休士頓火箭的延長賽激戰中，一個關於防守界外發球的細節，讓球迷赫然發現，連裁判都沒意識到的規則，約基奇卻一清二楚，甚至在關鍵時刻嘗試要憑此創造優勢。這場比賽金塊以128：125在延長賽險勝火箭，約基奇全場轟下39分、15籃板、10助攻的瘋狂大三元，儘管最終犯滿離場，仍主宰了整場比賽走向，再次展現三屆MVP等級的統治力。比賽中出現一個引發熱議的畫面，金塊進行界外發球時，火箭防守球員手部明顯伸出界外線並碰觸到球。依照NBA規則，防守方在界外發球時，手臂不得越過邊線干擾來球，否則應判技術犯規。約基奇第一時間就向裁判示意此為違例行為，但當時在底線的裁判扎爾巴（Zach Zarba）卻未做出任何判決，彷彿並未察覺該條規則。這一幕在社群平台與球迷論壇迅速瘋傳，引爆熱烈討論。這段畫面曝光後，球迷紛紛留言表示震撼：「他連冷門規則都懂，太誇張了」、「約基奇根本是球場上的裁判」、「他不是在打球，他是在解構籃球」更有人直接封他為「籃球界的愛因斯坦」。事實上，這並非約基奇第一次展現對規則與比賽細節的極致理解。無論是卡位、時間差、犯規尺度，甚至裁判視角，他總能在第一時間做出最合理的判斷，這也正是他能在對抗激烈、身體條件不以爆發力見長的情況下，仍長年站在聯盟頂端的關鍵。在與申京（Alperen Sengun）的內線對決中，兩人皆繳出大三元數據，但比賽關鍵時刻，Jokic對比賽節奏與細節的掌控仍高出一個層級。這場勝利也讓金塊戰績提升至19勝6敗，持續穩居西區前段班。