前F4成員朱孝天近日語出驚人，直言F4時期的代表作〈流星雨〉不好聽，覺得不符合他的審美，引發熱議。對此，音樂人張震嶽以創作人角度反駁，大讚該曲「副歌和弦走得很好聽」。張震嶽的耳朵確實犀利，因為這首經典神曲的作曲人絕非泛泛之輩，而是日本樂壇殿堂級的R&B天王平井堅寫的〈Gaining Through Losing〉，這首歌也是日本國民級療癒神曲。〈流星雨〉其實是翻唱自平井堅於2001年發行的同名暢銷金曲〈Gaining Through Losing〉，收錄在他的第4張個人專輯中，當年在日本狂銷超過100萬張，是平井堅歌唱生涯的巔峰之作，穩坐日本Oricon公信榜冠軍。不同於〈流星雨〉主打偶像劇式的浪漫承諾，原曲〈Gaining Through Losing〉探討的是在失去中獲得、即使受傷也要繼續去愛的成熟人生哲學。這首歌旋律優美、情感豐沛，在日本當地至今仍是撫慰人心的國民級療癒神曲。平井堅被譽為日本樂壇的「R&B 教父」，有與生俱來的西洋嗓音與細膩的轉音技巧，加上美聲的唱法，都讓他的歌聲很好認。他的作曲風格融合黑人靈魂樂（Soul）與爵士樂（Jazz）元素，這使得他的作品在和弦行進上，往往比一般的流行歌旋律與和聲來得更為豐沛。張震嶽近期在限動就曾提到「副歌前兩小節和弦走得很好聽」，其實就是來自平井堅在編曲中埋下的R&B靈魂，讓旋律在聽覺上耳目一新，有獨特的韻律感，一聽就能記得。當F4翻唱此曲，由知名作詞人鄔裕康填上中文詞，搭著偶像劇《流星花園》熱潮，將〈流星雨〉推向全亞洲，成為一代人的青春回憶。平井堅本人在2020年時曾推出出道25週年紀念全集，當時他還特別對外公開感謝F4翻唱〈Gaining Through Losing〉，讓這首歌能被更多人聽見，可見〈流星雨〉的威力強大。今年7月五月天在大巨蛋的演唱會，特別邀請F4合體，當時4人到齊，一起合唱〈流星雨〉，當時粉絲都覺得很美好，現場的歡呼聲驚人。豈料最近朱孝天暴露他對〈流星雨〉的真實想法，原來他認為不好聽，現在還唱這首歌，都是為了粉絲的回憶。