前F4成員朱孝天近日語出驚人，直言F4時期的代表作〈流星雨〉不好聽，覺得不符合他的審美，引發熱議。對此，音樂人張震嶽以創作人角度反駁，大讚該曲「副歌和弦走得很好聽」。張震嶽的耳朵確實犀利，因為這首經典神曲的作曲人絕非泛泛之輩，而是日本樂壇殿堂級的R&B天王平井堅寫的〈Gaining Through Losing〉，這首歌也是日本國民級療癒神曲。
〈流星雨〉原曲大有來頭！出自平井堅神專輯《Gaining Through Losing》
〈流星雨〉其實是翻唱自平井堅於2001年發行的同名暢銷金曲〈Gaining Through Losing〉，收錄在他的第4張個人專輯中，當年在日本狂銷超過100萬張，是平井堅歌唱生涯的巔峰之作，穩坐日本Oricon公信榜冠軍。
不同於〈流星雨〉主打偶像劇式的浪漫承諾，原曲〈Gaining Through Losing〉探討的是在失去中獲得、即使受傷也要繼續去愛的成熟人生哲學。這首歌旋律優美、情感豐沛，在日本當地至今仍是撫慰人心的國民級療癒神曲。
樂壇R&B教父操刀 和弦編排藏頂級細節
平井堅被譽為日本樂壇的「R&B 教父」，有與生俱來的西洋嗓音與細膩的轉音技巧，加上美聲的唱法，都讓他的歌聲很好認。他的作曲風格融合黑人靈魂樂（Soul）與爵士樂（Jazz）元素，這使得他的作品在和弦行進上，往往比一般的流行歌旋律與和聲來得更為豐沛。
張震嶽近期在限動就曾提到「副歌前兩小節和弦走得很好聽」，其實就是來自平井堅在編曲中埋下的R&B靈魂，讓旋律在聽覺上耳目一新，有獨特的韻律感，一聽就能記得。
F4靠〈流星雨〉紅遍亞洲！成為一代人的青春回憶
當F4翻唱此曲，由知名作詞人鄔裕康填上中文詞，搭著偶像劇《流星花園》熱潮，將〈流星雨〉推向全亞洲，成為一代人的青春回憶。平井堅本人在2020年時曾推出出道25週年紀念全集，當時他還特別對外公開感謝F4翻唱〈Gaining Through Losing〉，讓這首歌能被更多人聽見，可見〈流星雨〉的威力強大。
今年7月五月天在大巨蛋的演唱會，特別邀請F4合體，當時4人到齊，一起合唱〈流星雨〉，當時粉絲都覺得很美好，現場的歡呼聲驚人。豈料最近朱孝天暴露他對〈流星雨〉的真實想法，原來他認為不好聽，現在還唱這首歌，都是為了粉絲的回憶。
〈Gaining Through Losing〉
作詞：平井堅 作曲：平井堅
めぐり来る季節ごとに この手からこぼれ落ちるもの 隨著季節更迭循環 總有些事物 從掌心悄然滑落
立ち止まり ふり返れば 寂しげに 僕を見てる 若駐足回首 那些過往 正寂寞地凝視著我
いつも いつでも 誇れるものをひとつ 信じてきた日々 無論何時 總是如此 這些日子以來 我始終堅信著 那唯一值得驕傲的信念
出会いと別れを繰り返し 歩いてきた道を 不斷經歷著相遇與離別 這條一路走來的軌跡
かけがえのないものと思う 今の自分ならば 若是現在的我 定會將其視為 無可取代的珍寶
がむしゃらな情熱さえ 懐かしく思う日が来ても 縱使那股衝動莽撞的熱情 終將迎來令人懷念的一天
静かなる強さ秘めた ともしびを掲げていよう 我仍願高舉那盞 蘊藏著靜謐力量的燈火
自由 愛情 手放したとき 初めてその意味を知る 直到放手自由與愛情的那一刻 才初次領悟 它們真正的意義
痛みと歓び分かち合い 絆深めた人の 與我分擔苦痛與歡樂 羈絆日益深厚的那個人
飾ることない言葉の粒 今も胸に抱いて 那一句句毫無修飾的真摯話語（如珍珠般） 至今仍深藏在我心中
雨雲切れて 光が射す 大地が歌いはじめる 雨雲散去 曙光灑落 大地開始高歌
We've been gaining one good thing through losing another. 我們總是在失去的同時，獲得了另一份美好
I'm so proud to be with you, my love. 能與你相伴讓我無比驕傲，我的愛
Now you know the meaning of SUNSHINE AFTER RAIN. 如今你已懂得雨過天晴的真諦
Let me tell you LIFE IS GOOD, my friends. 讓我告訴你生命是美好的，我的朋友們
