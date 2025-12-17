我是廣告 請繼續往下閱讀

▲皮朋在某些關鍵時刻「聽信了錯誤的建議」，而喬丹對此的反應，並非是憤怒反擊，而是一種深沉的心痛失落感。（圖／美聯社／達志影像）

▲喬丹在名人堂演說中，唯一特別點名感謝的隊友正是皮朋。（圖／美聯社／達志影像）

那支叱吒90年代、締造六冠王朝的芝加哥公牛早已成為歷史，但圍繞在喬丹（Michael Jordan）與皮朋（Scottie Pippen）之間的恩怨情仇，至今仍持續發酵。近日，長年追蹤公牛的權威記者史密斯（Sam Smith）罕見披露內幕，直言喬丹對於與皮朋關係破裂，內心其實充滿懊悔與失落，「他不是生氣，而是感到心痛。」史密斯日前在接受《HoopsHype》記者Raul Barrigon專訪時坦言，喬丹對於與昔日戰友反目的結局，情緒遠比外界想像得更加低落。史密斯轉述道：「Michael真的被這件事傷得很深，但他不是憤怒，而是痛苦。他後悔失去了這段關係。」他補充說，連前公牛總教練傑克遜（Phil Jackson）都曾私下感嘆，皮朋在某些關鍵時刻「聽信了錯誤的建議」，而喬丹對此的反應，並非是憤怒反擊，而是一種深沉的心痛失落感。「這其實很令人動容，」史密斯說，「很多人以為Michael會因為Scottie的批評而暴怒，但事實上，他感受到的是失去一位重要夥伴。」喬丹與史密斯曾是NBA史上最具代表性的雙人組合，聯手為公牛帶來6座NBA總冠軍。兩人在退役初期仍維持良好互動，關係並未惡化。然而，一切在2020年ESPN紀錄片《The Last Dance》播出後急轉直下。史密斯對於片中將焦點高度集中於喬丹、卻貶低自己角色的呈現方式極度不滿。隔年，他發行回憶錄《Unguarded》，公開對喬丹與公牛時期的不滿，雙方裂痕正式檯面化。之後，更因為喬丹之子Marcus Jordan與皮朋前妻Larsa Pippen交往的消息曝光，兩人關係再遭重擊，幾乎完全斷聯。過去，皮朋在節目中再度語出驚人，直言在自己加入公牛之前，喬丹「是一名糟糕的球員，和他一起打球令人難以忍受」。皮朋表示：「他以前只顧著單打、投籃選擇很差。直到我和傑克遜來到球隊後，我們才真正成為一支團隊，開始贏球，但大家都忘了他以前的樣子。」他也多次強調，喬丹的轉變來自於體系與團隊，而非個人英雄主義。在「史上最佳球員（GOAT）」的討論上，皮朋也再次與主流觀點背道而馳。他拒絕在喬丹與詹姆斯（LeBron James）之間做選擇，並語出驚人地表示，魔術強森（Magic Johnson）才是他心目中最接近GOAT的人選。皮朋認為，魔術強森在賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）缺陣時，仍能以新秀身分頂上非本位、帶領球隊奪冠，這才是真正的領袖表現。儘管雙方隔空交火多年，但史密斯強調，喬丹對皮朋始終保有高度尊重。他指出，喬丹在名人堂演說中，唯一特別點名感謝的隊友正是皮朋，他當時直言自己「6個冠軍都是和皮朋一起得到的」。「那是一個很溫柔的瞬間，」史密斯說，「它讓人看見Michael不為人知的一面——他對Scottie的情緒，從來不是仇恨，而是一種失去摯友的悲傷。」