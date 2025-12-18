我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯佳嬿對曾敬驊說出，為什麼所有人都能往前走，只有她要停在那一天。（圖／Netflix提供）

▲柯佳嬿人格分裂想掐死最愛她的曾敬驊。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中再度挑戰多重人格，切換自如的演技好評不斷，柯佳嬿分享，在醫院對曾敬驊說出「為什麼每個人都可以往前走，只有我要留在那一天」時感觸很深，光是看劇本就覺得台詞很悲傷，還有一幕是曉彤（李沐 飾）在老家的房間裡走不出去，看到10:27pm她從床上坐起來的時候爆哭，直呼明明看過劇本，但實際看播出還是很難過。繼《想見你》詮釋一人分飾多角後，本次挑戰「多重人格」的柯佳嬿再度被誇演技驚人，柯佳嬿分享，如果只能選一場最觸動她的戲，可能是在醫院對壬曜（曾敬驊 飾）說出「為什麼你們每個人都可以往前走，只有我一個人要永遠留在那一天」的那場。柯佳嬿說：「當下感觸很深，看劇本時覺得這幾句台詞很悲傷，實際講出來更悲傷。對江曉彤來說她的時間停止了，在老家的那個房間裡，她永遠被困在事情發生的那一天走不出去。我在家看播出，看到10:27pm曉彤從老家床上坐起來的時候爆哭，明明都已經看過劇本了，還是覺得好難過。」柯佳嬿表示，「看到有些留言討論性暴力帶來的永久創傷、原生家庭與父母親帶給孩子的深遠影響。我覺得一部戲能傳達些什麼，讓人去思考、去關注，是非常有意義的事情，很榮幸能成為太陽的一分子。」《如果我不曾見過太陽》由《想見你》金獎團隊及一諾影視製作，製作人麻怡婷攜手編劇林欣慧、簡奇峯，知名導演蔣繼正與金鐘最佳編劇簡奇峯雙導演聯手執導，聯合黃金卡司群曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等，打造一部融合暗黑氛圍、校園傷痕、懸疑復仇與禁忌純愛的年度壓軸大戲。