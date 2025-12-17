在於他們成功「拆解」了馬刺王牌，被球迷暱稱為「斑馬」的文班亞馬（Victor Wembanyama）。即便這位7呎5吋的超級新星仍繳出18分表現，但尼克在戰術層面，已明顯壓縮其影響力

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）雖然在第3節獨得12分，幫助馬刺守住領先，但進入關鍵的第4節，他的進攻效率卻明顯下滑，僅有3分進帳，成為馬刺吞敗的縮影。（圖／美聯社／達志影像）

Wembanyama的天賦無庸置疑，但NBA Cup冠軍戰清楚顯示，尼克已經找出一套可複製的應對模式，用節奏、用輪換、用籃板、用紀律，將「不可防守」轉化為「可管理風險」。

NBA

紐約尼克在NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA Cup冠軍戰以124：113擊敗聖安東尼奧馬刺，除了外線火力與團隊深度展現優勢，更關鍵的勝負分野，，讓比賽走向逐漸失控於馬刺。賽前尼克總教練布朗（Mike Brown）曾半開玩笑表示，防守Wembanyama的情報就是「跪下來禱告」。但從實戰來看，尼克真正做的，並非祈禱，而是高度紀律化的團隊防守。。只要Wembanyama進入進攻區域，尼克立刻由弱邊補防，迫使他在高位出手或快速分球，避免讓他在籃下形成長臂終結。與對雷霆一戰相同，Wembanyama此役再度從板凳出發，且受到上場時間管控。尼克並未因他替補登場而調整輪換節奏，反而持續維持高對抗強度，讓馬刺難以透過「斑馬登場」瞬間翻轉比賽。當Wembanyama在場時，尼克選擇放慢進攻節奏，刻意拉長半場戰，避免讓馬刺打出轉換快攻與高位連線。這種「用節奏對抗天賦」的策略，讓斑馬即便有高效率片段，卻始終無法主宰比賽走勢。數據是最直接的證明。尼克全場在籃板上以59：42大幅領先，其中禁區得分以56：44壓制馬刺，替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）一人就抓下15籃板、包含10顆進攻籃板，徹底破壞馬刺防線結構。這種打法等於向Wembanyama宣告：即便你能封阻、能拉開空間，但比賽將被拖入「每一球都要對抗」的泥沼。對於一名仍在適應NBA身體強度、且受到傷勢管理的長人而言，這正是最不利的比賽型態。尼克另一項成功之處，在於對馬刺後場的壓迫。布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）與布里吉斯（Mikal Bridges）輪番施壓，讓De’Aaron Fox與Dylan Harper難以穩定餵球，Wembanyama多次只能在進攻時間後段接球，進而被迫勉強出手。