NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃決賽今（17）日落幕，紐約尼克在決賽中以124：113擊敗聖安東尼奧馬刺，不僅成功捧起第三屆NBA盃總冠軍，每人還能收下53萬美元（約新台幣1673萬元）的鉅額獎金。根據美記Marc J. Spears報導，尼克內線核心唐斯（Karl-Anthony Towns）賽後決定將自己在NBA盃中獲得的冠軍獎金，全數捐贈給他在多明尼加共和國設立的慈善基金會。
唐斯繳「雙十」亮眼成績 成尼克封王隱形功臣
本場比賽上半場雙方你來我往，馬刺一度保持微幅領先，但決勝節尼克靠著阿努諾比（OG Anunoby）與克拉克森（Jordan Clarkson）的火燙手感，打出單節35：19攻勢，徹底逆轉比賽，成為笑到最後的大贏家。
唐斯此役出賽30分鐘，投籃12投6中、三分球5投2中，繳出16分、11籃板、1助攻、2抄截的雙10成績，攻守兩端都為尼克貢獻關鍵火力，協助球隊在決勝節拉開比分，最終順利捧起金盃。
唐斯豪捐50萬美元獎金 暖助多明尼加孩童
賽後，根據美記Marc J. Spears報導，唐斯決定將自己在NBA盃中獲得的50萬美元冠軍獎金，全數捐贈給他在多明尼加共和國設立的慈善基金會，作為協助當地孩童教育與生活資源的用途，再次展現球星的社會責任與愛心。
談到自己捐出獎金一事時，唐斯表示：「我在多明尼加有相關的公益計畫，我們正在當地協助興建公益設施，幫助孩子們接受教育，並為他們提供追逐夢想所需的資源。能夠憑藉這份天賦，以及我在籃球領域付出的努力所換來的成果，去幫助這麼多孩子與家庭，給他們一個實現夢想的機會，我真的感到無比激動。」
值得一提的是，在接受媒體訪問前，心情大好的唐斯也幽默表示：「天啊，這件印著『冠軍』字樣的T恤穿在我身上，是不是帥爆了？」一句話逗笑現場眾人，也為尼克奪冠之夜增添輕鬆氛圍。
消息來源： Marc J. Spears
