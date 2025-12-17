我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺在NBA盃（Emirates NBA Cup）冠軍賽不敵紐約尼克，賽後焦點卻不只停留在比賽內容。年僅21歲的馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在賽後記者會上情緒潰堤，當眾落淚，並親口透露，自己在比賽當天失去了一位非常親近的人，令人動容。他今晚全場17投7中，得到18分。文班亞馬在記者會一開始回答完第一個問題後，情緒明顯失控，眼眶泛紅、聲音顫抖，隨後用法文表示：「對不起，我今天失去了一個很重要的人。」他僅再勉強回答一題問題，便提前離開會場。事實上，早在比賽進行期間，就有球迷與媒體注意到，文班亞馬坐在板凳席時神情明顯低落，與往日的專注與霸氣形成強烈對比。如今原因曝光，也讓外界更能理解他當晚的狀態。稍早，法國國家隊隊友亞布塞萊（Guerschon Yabusele）便曾低調表示：「我只希望他能撐住，給他很多勇氣。」如今這句話，也透露了其中的一些端倪。儘管內心承受巨大打擊，文班亞馬仍選擇上場比賽，為球隊奮戰。此役他攻下18分，全場17投7中，其中第三節一度挺身而出，試圖為馬刺追回戰局。然而，賽後法國媒體也指出，這一晚對文班亞馬而言，比勝負更重要的事情早已不在球場上。在比賽前，Wembanyama曾評價尼克的球風時表示：「他們不像邁阿密熱火或雷霆那樣精緻，但他們的身體對抗能力在聯盟名列前茅，是一支非常難纏的球隊。」今天尼克隊也的確韌性十足，在比賽大部分時間落後的情況，第四節打出35：19的攻勢逆轉。