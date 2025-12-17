我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年27歲的史庫柏，剛拿下生涯第二座賽揚獎，並將於2026年球季結束後成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲MLB分析師的Jim Bowden直言，老虎對史庫柏的要價「過於離譜」，他對交易在休賽季內完成抱持保留態度。（圖／美聯社／達志影像）

底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的交易傳聞，近期看似逐漸降溫，甚至被部分圈內人士形容為「轉瞬即逝」、「不了了之」。然而，美國媒體卻指出，洛杉磯道奇並未真正退出戰局，表面上的沉寂，反而更像是一場精心鋪陳的障眼法。美媒《Heavy》近日詳細揭露，儘管檯面上沒有明顯進展，但道奇私下仍對史庫柏保持高度興趣，相關談判可能正於水面下悄然推進。現年27歲的史庫柏，剛拿下生涯第二座賽揚獎，並將於2026年球季結束後成為自由球員。據悉，他與經紀人波拉斯（Scott Boras）正以此為籌碼，尋求一紙長期且金額驚人的延長合約。老虎方面對這樣的要價態度審慎，但並未完全關閉交易之門。美國《USA Today》名記者Bob Nightengale便指出，老虎對於「包含道奇頂級新秀在內的交易包裹」展現出濃厚興趣，顯示雙方仍存在談判空間。《The Athletic》記者Katie Woo也分析，道奇是聯盟中極少數「想做就能做」這類交易的球團。她指出，道奇同時具備深厚的農場系統、充足的先發輪值深度、清晰的決策層級，以及領先時代的組織文化與資金實力。更關鍵的是，道奇若成功交易史庫柏，也有能力立刻啟動延長合約談判，這樣的完整操作能力，在聯盟中並不多見。不過，並非所有人都看好交易短期內成真。曾任紅人與國民總管、現任MLB分析師的Jim Bowden就直言，老虎的要價「過於離譜」，他對交易在休賽季內完成抱持保留態度。但Bowden也補充表示，這齣戲碼至少會一路延燒到7月底交易截止日，最終結果恐怕不會這麼快揭曉。