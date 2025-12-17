日本球員旅美市場風向突變！透過入札制度（Posting System）挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的日本職棒西武獅王牌投手今井達也，其爭奪戰近期出現重大轉折，紐約洋基、芝加哥小熊、費城費城人3隊成為領跑者。多名美國權威記者指出，芝加哥小熊已迅速躍升為最具競爭力的潛在下家之一，該隊甚至可能開出最多達到2億美元（約合新台幣63.1億元）的高價合約搶人。
今井的談判期限將於美國時間1月2日（日本時間1月3日）截止，若屆時未與MLB球隊完成簽約，將確定留在日本。隨著期限逼近，各隊動作明顯加快，市場也正式進入白熱化階段。
《華爾街日報》點名：小熊、洋基、費城人加入競逐
《華爾街日報》記者Jared Diamond於12月16日報導指出，目前已有多支球隊準備向今井提出1.5億至2億美元規模的合約，其中明確點名紐約洋基、芝加哥小熊、費城費城人皆在名單之列。報導同時透露，今井最快將於本周內赴美，與相關球隊展開面談，並預計在談判截止日前拍板未來動向。
運動畫刊再加碼 爆小熊恐端出史詩級合約
不僅如此，《運動畫刊》也引述《New York Post》名記者Jon Heyman的消息指出，今井有機會獲得一紙8年總值2億美元的超大型合約。
該報直言，若這筆交易成真，將成為小熊隊史最大等級的投手合約之一。但文章也強調，考量今井的年齡、健康狀況與即戰力評價，若能在MLB站穩輪值，這筆合約未來甚至可能被視為「物超所值」。
小熊為何成黑馬？先發需求與時間軸完美對齊
美媒分析，小熊之所以能在短時間內急速升溫，關鍵在於球隊迫切需要具王牌潛力的先發投手，同時也擁有足夠的薪資彈性與長期布局空間，能承擔年限較長的合約風險。相較之下，部分傳統豪門仍在觀望市場走向，而小熊則被認為態度更為積極、出手更為果斷，這也讓他們在競逐戰中迅速卡位。
隨著談判期限進入最後倒數，圍繞今井達也的市場動向勢必更加密集。從原本的潛在目標之一，到如今被多家美媒一致看好，芝加哥小熊的強勢介入，已徹底改寫戰局。
消息來源：《華爾街日報》
