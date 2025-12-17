美國權威體育媒體《ESPN》近日針對大聯盟（MLB）30支球隊的總教練進行一項匿名問卷調查，主題為「在比賽勝負關鍵時刻，最不想對決的打者是誰？」調查結果由道奇專門媒體《Dodgers Nation》於今（17）日曝光，在受訪的6名總教練中，竟有多達5人點名洛杉磯道奇球員，足見道奇打線的威懾力；其中最高票的不是大谷翔平，而是另一名MVP強打弗里曼（Freddie Freeman）。
教頭票選第一！弗里曼獲封關鍵時刻最不想對到的打者
在「在比賽勝負關鍵時刻，最不想對決的打者是誰？」這份調查中，獲得最多票數的正是道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman），共有3名總教練將他列為「最不想在關鍵時刻碰上的打者」。教練們普遍認為，弗里曼在高壓情境下的穩定性、選球能力與臨場應變能力，堪稱聯盟頂尖。
密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）便坦言，自己多年來深受其害：「我們已經很多年在關鍵時刻被弗里曼擊倒，他一次又一次擊潰我們的信心。」這番話也道出不少國聯對手的共同心聲。
舒馬克解析弗里曼：真正無死角的打者
即將於2026年賽季接掌德州遊騎兵兵符的舒馬克（Skip Schumaker）同樣對弗里曼給予高度評價。他直言：「毫無疑問，大谷翔平是世界上最頂尖的打者，但如果要我選一個最不想對上的人，那會是弗里曼。他非常了解好球帶，不會勉強出棒，能把球確實擊向場內。不論面對左投或右投，他都能運用整個球場，是真正全面的打者。」
響尾蛇主帥點出弗里曼最可怕的特質
亞利桑那響尾蛇總教練洛夫洛（Torey Lovullo）也盛讚弗里曼的全能與球商，「他能根據比賽情境調整策略，需要二壘安打時就打二壘安打，需要上壘時就找方法站上一壘，這正是他最可怕的地方。」
道奇正是憑藉這批在關鍵時刻極具殺傷力的核心打者，成功完成2025年世界大賽二連霸。展望2026年賽季，在弗里曼、大谷翔平等強打坐鎮下，道奇將再度向隊史首度「三連霸」發起挑戰，而他們的打線，早就已成為全聯盟總教練最不願面對的夢魘。
消息來源：《Dodgers Nation》
