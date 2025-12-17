紐約尼克在拉斯維加斯寫下隊史新章。於T-Mobile Arena登場的NBA盃冠軍戰中，尼克在關鍵第四節全面甦醒，以124：113逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺，成功抱回NBA盃冠軍，也象徵這支球隊正式踏入聯盟一線競逐者行列。此役最具代表性的轉捩點，來自於33歲老將克拉克森（Jordan Clarkson）的連續外線火力，帶領球隊在末節成功翻盤，球隊替補群做出關鍵貢獻，而總教練布朗（Mike Brown）也給予了這些球員足夠信任。
第四節兩記三分 克拉克森點燃反撲氣勢
尼克帶著落後5分進入第四節，開節卻打出一波8：0攻勢，其中克拉克森連續命中兩記三分球，瞬間扭轉場上氣氛，這也是尼克自首節末段後首次取得領先。在克拉克森外線開火的同時，羅賓森（Mitchell Robinson）不斷在禁區搶下進攻籃板，為尼克創造一波又一波二次進攻機會，成功壓制馬刺氣勢。尼克也就此一路領先到終場。
克拉克森本場比賽以替補身分出賽，攻下15分，正負值高達+15，成為尼克板凳席最具殺傷力的火力來源之一。加上新秀泰勒·科萊克（Tyler Kolek）攻下14分5助攻5籃板，正負值+14；羅賓森拿到15籃板、其中包括10進攻籃板，禁區破壞力巨大。尼克的替補群徹底擊潰馬刺。
尼克主帥布朗也在關鍵時刻果斷棄用手感低迷的布里吉斯（Mikal Bridges），選擇相信克拉克森與科萊克，這個「賭注」最終換來冠軍。「這些人今晚真的拚盡全力，」NBA盃MVP布朗森（Jalen Brunson）直言，「沒有他們，我們不可能贏下這座冠軍。」
克拉克森不愧是前最佳第六人 手感一來一波帶走
克拉克森過去效力過洛杉磯湖人、猶他爵士和克里夫蘭騎士，他是聯盟中有名的「微波爐」型球員，在2020-21賽季還拿過年度最佳第六人，在任何球隊都能扮演好板凳暴徒的角色。在FIBA世界盃賽中，他也曾帶領菲律賓隊打出搶眼表現。
克拉克森算是「神經刀」型球員，雖然需要球權、又吃投籃手感，但狀態一來確實難以擋住，怎麼投怎有。尼克今晚第四節就是靠著他的爆發，最終壓過馬刺奪冠。
克拉克森引領第二陣容 尼克深度雄厚
前三節失分高達94分的尼克，在第四節徹底升級防守，只讓馬刺拿到19分，單節淨勝16分，展現頂級球隊該有的收官能力。相較之下，備受矚目的文班亞馬本場僅拿下18分，且在場時馬刺淨輸18分，成為球隊最差數據。尼克透過羅賓森的對位與籃板壓制，有效限制馬刺禁區影響力。
尼克此役共有7人得分上雙，其中阿奴諾比（OG Anunoby）攻下全場最高28分，布朗森貢獻25分並榮膺NBA盃MVP，但這座冠軍真正的意義，在於團隊深度。而克拉克森正代表著第二陣容雄厚的戰力，正是這支尼克最具代表性的「變數」。
正如Brunson所說：「我們會找到方法贏球。」這場NBA盃冠軍戰證明，尼克不只是一支靠明星撐場的球隊，而是一支能在壓力時刻由不同角色挺身而出的冠軍型球隊。
