▲當尼克全隊高舉獎盃、沉浸在奪冠喜悅中時，情緒嗨到最高點的哈特突然對身前的布朗森惡作劇，直接將姆指伸向對方屁股的「禁忌部位」。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克在NBA盃（Emirates NBA Cup）賽成功封王，奪冠一刻全隊情緒徹底失控，慶祝畫面話題不斷。其中，來自維拉諾華大學（Villanova University）的「歡喜冤家」哈特（Josh Hart）與布朗森（Jalen Brunson）一動作引起注目，哈特竟在眾目睽睽之下，戳了布朗斯的私密部位，透過現場轉播，意外成為全球關注焦點。決賽中，布朗森展現球隊一哥的領袖價值，儘管投籃命中率不算亮眼，僅27投11中，但仍在嚴密防守下攻下25分、8助攻，並獲選NBA盃賽MVP。哈特則貢獻11分、8籃板、3助攻，持續扮演尼克重要黏著劑角色。自從哈特進入先發後，他場均可得到15.5分9籃板5.5助攻2.1抄截，真實命中率高達 67.5%。這一段時間尼克隊的戰績為10勝1負，其中包括擊敗馬刺隊、暴龍隊（2場）、魔術隊（2場）和公鹿隊。不過，比起場上表現，更讓球迷瞠目結舌的畫面出現在頒獎時刻。當尼克全隊高舉獎盃、沉浸在奪冠喜悅中時，情緒嗨到最高點的哈特突然對身前的布朗森惡作劇，直接將姆指伸向對方屁股的「禁忌部位」，該畫面被轉播鏡頭完整捕捉，瞬間在社群平台瘋傳。這段畫面曝光後，Reddit與X（前Twitter）留言區瞬間失控，網友各種歪樓神回，笑聲幾乎蓋過冠軍本身：「這是在全國直播耶，他居然真的這樣做了 」、「維拉諾瓦大學的枕頭派對正式升級成冠軍派對」、「這大概是我看過最瘋狂的頒獎典禮畫面」、「這叫做東岸男性幽默，在美式足球更衣室很常見」、「Hart永遠讓他的侵入性想法獲勝」、「這是防守禁區的全新定義」、「NBA盃賽MVP，但心理陰影可能一輩子」。甚至有球迷笑稱，Brunson未來只要看到這座獎盃，「腦中第一個浮現的畫面恐怕都不是奪冠，而是哈特的那一根手指」。儘管行為尺度引發討論，但多數球迷仍以玩笑看待，認為這正是尼克近年團隊氛圍輕鬆、兄弟情深的最佳寫照。尼克不只拿下冠軍，也用最荒謬、最「大學室友風格」的方式，替這個夜晚留下難以被取代的記憶。